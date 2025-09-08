【平和堂】血圧ケアに取り組む業界横断プロジェクト「PROTECT HEARTS PROJECT」に参画します

株式会社平和堂

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松正嗣）は、血圧をテーマに事業を展開する各業界をリードする企業11社が参画する「PROTECT HEARTS PROJECT」の活動趣旨に賛同し、プロジェクトに参画しますのでお知らせいたします。

PROTECT HEARTS PROJECTは、日本人にとって身近でありながら放置すると大きな健康リスクにつながる血圧と血圧ケアの大切さを啓発することを目的に発足したプロジェクトです。2025年5月には、血圧ケアの第一歩として日々取り組める身近なアクションの啓発として、血圧ケアの最新情報や体験を得られるリアルイベントを初めて開催しました。平和堂は日常生活に身近な店舗を「情報発信メディア」と考え、「健康」をテーマに推定野菜摂取量を測定する「ベジチェック(R)」の店内設置や、地域交流スペースに血圧の測定コーナーを設けるなど、お客様や地域の皆様の健康増進のために様々な取り組みを行っています。今後はプロジェクト参画企業として、リアルイベントの実施など2府7県にまたがる平和堂の店舗網を活かし、医療分野と健康分野の両領域から各企業が横断的に「血圧ケア」に取り組む活動をサポートしてまいります。

■イベントの様子

9月6日(土)、ビバシティ平和堂（滋賀県彦根市）にて、関西初となるリアルイベント「PROTECT HEARTS FES in 平和堂」を開催しました。血圧測定やオンライン診療の体験デモをはじめ、高めの血圧ケア食品の試飲や体操などの体験を通じて身近に始められる血圧ケアをご紹介しました。また、普段の生活に取り入れていただけるよう、食品売場では、血圧ケア食品を使ったメニュー提案と試食を行いました。

■今後の開催予定

グリーンプラザ店（愛知県名古屋市） 9月13日(土)11時～17時

アル・プラザ宇治東（京都府宇治市） 9月20日(土)11時～17時

■PROTECT HEARTS PROJECTについて

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000119181.html

以上