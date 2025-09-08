2160区画限定、新スタジアムを共に築く『CLUB2160』を創設 ～一坪の誇りを、未来のピッチに刻む～

株式会社モンテディオ山形

株式会社モンテディオフットボールパーク（代表取締役社長：相田健太郎）は、新スタジアムのピッチ全面2160坪を会員と共に支える新しい会員制度『CLUB2160』を発表いたします。本制度は、ピッチの坪数でもある2160区画限定の会員組織です。

ピッチの維持管理や地域の子どもたちを含む多世代の利用促進を目的とし、会員の皆さまに「自分の区画＝一坪」を持っていただくことで、スタジアムと地域の新しい関係を築く取り組みです。

競技以外にも幅広い世代や地域の人々が利用できる“地域のフィールド”へと開いていくことを目指してまいります。

プロジェクト概要

名称：

CLUB2160



内容：

新スタジアムサッカーフィールドを 2,160 区画（1区画当たり、1坪に相当）に分割し、各区画の保有権利をクラブ会員が取得

※複数の区画および、個人、団体、法人での取得が可能です。



権利費：

100,000円（税別）／区画



月額維持管理費：

2,000円（税別）

※月額維持管理費は、2027年8月から発生いたします。

※2028年8月以降は、5,000円（税別）に変更となる予定です。



権利期間：

所定の費用が滞りなく支払われる限り有効とします。



支払い方法・期日：

別途定める規約に準ずる

申込について

申込の詳細については、下記特設ページをご確認ください

『CLUB2160』特設ページ

https://www.club2160.com/

※特設ページは、9月14日（日）に公開予定です。 なお、販売開始は9月14日（日）12時からを予定しております。

申込開始日：

第1期：2025年9月14日（日）～

第2期：2025年11月上旬（予定）

第3期：2026年2月以降（予定）

会員特典

1. 建設期間中の特典- 新スタジアム起工式（11月予定）・竣工式（2028年春予定）への参加権- 入会時限定オリジナルグッズの進呈（記念ヘルメット、記念スコップ 等）※建設後に入会でも特典付与をいたします。- 建設中スタジアムツアーへのご招待2.完成後の特典- 年1回以上の会員イベント参加権（懇親会・フィールドお泊まり会など）- 会員限定オリジナルウェア（毎年お届け）- 区画所有証明書（紙版・PDF版）- スタジアム内ネームプレート掲出、スタジアム模型プレゼント（限定）3.その他特典- 区画リセール権（事務局への申請・承認制）- 専用Webサービスでの区画位置確認機能- スタジアム情報の定期レポート配信

※特典内容は、変更となる場合がございます。

今後のスケジュール（予定）

2025年11月：起工式

2025年12月～2028年4月：スタジアム工事

2028年春：竣工式

2028年8月：全体開業

代表取締役社長 相田健太郎コメント

この度、新スタジアムを皆さまと共に未来へ育てていくために、『CLUB2160』を立ち上げました。クラブ自身が責任を持って新スタジアムを運営していくことはもちろんですが、この取り組みを通じて2160区画を担う会員の皆さまの力をお借りしてピッチを支えていく仕組みを築きたいと考えてまいりました。

『CLUB2160』は、クラブだけでは成し得ない挑戦を、皆さまと一緒に形にしていく新しい試みです。2160区画を担うメンバーと共に、世代を超えて誇りを分かち合えるスタジアムをつくり上げていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。