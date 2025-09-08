【TAC司法書士】初学者向けコース　割引キャンペーン実施中！

TAC株式会社

司法書士講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は2027年合格目標の「20ヵ月本科生」、2026年「速修本科生」を販売しております。早割キャンペーンでは2027年合格目標「20ヵ月本科生」は通常受講料より最大7.7円割引、2026年合格目標「速修本科生」は通常受講料より6.6万円割引でお申込みいただけます。

早割キャンペーン第1弾 最大7.7円割引！

他資格割引キャンペーン 通常受講料から11万円割引！

- 第1弾：2025年8月1日（水）～2025年9月30日（火）最大7.7万円割引！- 第2弾：2025年10月1日（水）～2025年11月30日（日）最大6.6万円割引！TAC司法書士講座早割キャンペーン早割キャンペーンの詳細をみる :https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_campaign.htmlカリキュラム・学習期間に合わせた初学者向けコースをご案内- 2027年の受験に向けてじっくり学習する▶20ヵ月本科生- 2026年へ短期集中で学習する▶速修本科生コース一覧をみる :https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_crs_idx.html

キャンペーン期間：2025年8月1日（金）～2025年11月30日（日）

TAC司法書士講座他資格割引キャンペーン他資格割引キャンペーンの詳細をみる :https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/backup.html#tashikaku

司法書士とは？

司法書士とは、登記業務や供託業務を独占業務とする国家資格の1つです。法務局、裁判所、検察庁などに提出する書類を作成します。

近年は、高齢化社会の産物とも言える成年後見制度、相続、信託などの分野にも大きく関わり、「市民の身近な法律家」として社会に貢献できる仕事です。

日本司法書士連合会によると、2023年4月1日現在で23,059人の方が司法書士として登録されています。

試験は、筆記試験と口述試験に分かれています。筆記試験は例年7月の第一日曜日に実施されます。口述試験は例年10月中下旬頃に実施され、筆記試験合格者のみ受験できます。筆記試験と口述試験の両方に合格し、研修を経て司法書士資格を取得することができます。

TAC司法書士

▼TAC司法書士の詳細はこちら

TAC司法書士講座ホームページ :https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho.html

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html

