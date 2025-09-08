【TAC司法書士】初学者向けコース 割引キャンペーン実施中！
司法書士講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は2027年合格目標の「20ヵ月本科生」、2026年「速修本科生」を販売しております。早割キャンペーンでは2027年合格目標「20ヵ月本科生」は通常受講料より最大7.7円割引、2026年合格目標「速修本科生」は通常受講料より6.6万円割引でお申込みいただけます。
早割キャンペーン第1弾 最大7.7円割引！- 第1弾：2025年8月1日（水）～2025年9月30日（火）最大7.7万円割引！
- 第2弾：2025年10月1日（水）～2025年11月30日（日）最大6.6万円割引！
早割キャンペーンの詳細をみる :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_campaign.html
カリキュラム・学習期間に合わせた初学者向けコースをご案内
- 2027年の受験に向けてじっくり学習する▶20ヵ月本科生
- 2026年へ短期集中で学習する▶速修本科生
コース一覧をみる :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_crs_idx.html
他資格割引キャンペーン 通常受講料から11万円割引！
キャンペーン期間：2025年8月1日（金）～2025年11月30日（日）
他資格割引キャンペーンの詳細をみる :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/backup.html#tashikaku
司法書士とは？
司法書士とは、登記業務や供託業務を独占業務とする国家資格の1つです。法務局、裁判所、検察庁などに提出する書類を作成します。
近年は、高齢化社会の産物とも言える成年後見制度、相続、信託などの分野にも大きく関わり、「市民の身近な法律家」として社会に貢献できる仕事です。
日本司法書士連合会によると、2023年4月1日現在で23,059人の方が司法書士として登録されています。
試験は、筆記試験と口述試験に分かれています。筆記試験は例年7月の第一日曜日に実施されます。口述試験は例年10月中下旬頃に実施され、筆記試験合格者のみ受験できます。筆記試験と口述試験の両方に合格し、研修を経て司法書士資格を取得することができます。
▼TAC司法書士の詳細はこちら
TAC司法書士講座ホームページ :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho.html
会社概要
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html
