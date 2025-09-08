『2025年も！又吉秀樹×福生市民会館プロデュース！オペレッタ「こうもり」』のチケットを「チケットペイ」にて販売開始！
福生市民会館では昨年大好評だったオペレッタ「こうもり」を再び開催します。今年は作曲者ヨハンシュトラウス2世生誕200年であることにも肖って、更にパワーアップした内容でお送りします。全幕日本語歌詞・台詞で上演。今年も豪華キャストでお届けします。
2025年12月27日（土）14:00開演。詳しくはチラシや当館ホームページをご覧ください。
全席指定です。
■イベント詳細
【イベント名】2025年も！又吉秀樹×福生市民会館プロデュース！オペレッタ「こうもり」
【開催日時】2025年12月27日（土）14:00開演（終演予定17:30)
【会場】福生市民会館大ホール（もくせいホール）
【出演】
アイゼンシュタイン：町 英和
ロザリンデ：田崎尚美
オルロフスキー：吉田連
ファルケ：大川 博
アデーレ：肥沼諒子
フロッシュ：又吉秀樹 他
【チケット】
S席 5,500円（友の会 5,000円）
A席 4,000円（友の会 3,600円）
B席 2,500円（大学生以下 1,500円）
https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=57402
■「チケットペイ 」とは
イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。
サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/
■株式会社ペイメントフォーについて
「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーで
<会社概要>
会社名：株式会社ペイメントフォー
所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア
代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎
設立日：1999年3月19日
資本金：11億3,478万円
URL：https://www.paymentfor.com
※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
■本件に関するお問合せ
株式会社ペイメントフォー
チケットペイグループ
mail：ticket@paymentfor.com