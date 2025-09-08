【叡啓大学】特別セミナー「やってみたら、問いが生まれた。問い続けてチャレンジしたら人生が変わった 大塚
叡啓大学（学長：有信睦弘、所在地：広島市中区）は、2025年10月23日(木)18:30～20:30で特別セミナー「やってみたら、問いが生まれた。問い続けてチャレンジしたら人生が変わった 大塚あみさんトークライブ」を開催します。
起業やチャレンジに関心のある広島県内大学の大学生、広島県内の社会人・高校生の皆さんはぜひご参加ください。
日時
2025年10月23日(木) 18:30～20:30
場所
叡啓大学15階「Eikei Top」(広島市中区幟町１-５)
※対面とオンラインのハイブリット形式
講師
大塚 あみ 氏
著書『#100日チャレンジ毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』
(日経BP)
合同会社Hundreds代表。大学在学中にChatGPTと出会い、「何か面白いことを」と始めたのが、”1日1本アプリを100日つくる”という自己流の挑戦。プログラミング未経験からの試行錯誤は、やがて周囲の反響を呼び、学会発表や受賞、起業・出版へと広がっていった。
プログラム
18:30～18:35 開会・主催者あいさつ
18:35～19:35 大塚あみさん 特別講演
「#100日チャレンジが拓いた思考と行動のリアル」
19:35～20:00 トークセッション(学生×講師×ファシリテーター)＋質疑応答
20:00～20:10 支援機関の紹介
20:10～20:30 閉会・交流タイム(会場参加者のみ)
開催形式
対面30名／オンライン100名(参加無料・先着順)
※ZOOM招待URLは開催2日前頃に送信予定
対象
起業やチャレンジに関心がある広島県内大学在学生(文系理系問わず)
広島県内の社会人・高校生
PSI参加大学の教員・学生は他県の方も参加可能
主催
県立広島大学×叡啓大学×(公財)ひろしま産業振興機構
お申込み
次のページからお申込みください。
【特別セミナー】「やってみたら、問いが生まれた。問い続けてチャレンジしたら人生が変わった 大塚あみさんトークライブ」を開催します - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/news/7948/)
叡啓大学のウェブサイトはこちら
https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)