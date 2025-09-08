秋の味覚“栗”“ぶどう”“紫芋”“りんご”などを取り入れて仕上げた秋色スイーツが勢揃い！『Autumn Harvest Afternoon Tea』販売

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社 ベストブライダル（本社： 東京都港区 、代表取締役：塚田正之 ）が運営する全国4都市4会場のホテル・結婚式場にて、2025年10月16日（土）～2025年11月14日（金）の期間中に、秋の味覚「栗」や「ぶどう」、「洋梨」、「りんご」、「いちじく」、「紫芋」などを使用したスイーツを楽しめる『Autumn Harvest Afternoon Tea』を販売いたします。

※開催都市： 東京／横浜／名古屋／大阪

■HP：https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event_theme/2025event_theme-5/

アフタヌーンティー＋スペシャルデザート＋お月見バーガー＋スペシャルドリンクイメージ

■秋の味覚「栗」や「ぶどう」、「洋梨」、「りんご」、「いちじく」、「紫芋」などを使用したスイーツを目でも舌でも堪能！

旬のぶどうと栗で仕上げたパンナコッタや、りんごに見立てた艶やかなムース、栗の風味と様々な食感が楽しめるモンブランタルト、紫芋餡とバタークリームを挟んだマカロン、洋梨風味のチョコバタークリームをココア生地のクッキーで挟んだいちじくのクッキーサンド、カシスの酸味とオレンジの甘味が調和したムースの6種のスイーツ。セイボリーは、サーモンマリネとスーパーフードのキヌアの酸味を効かせたロゼスパークリングジュレと合わせたサラダや、茸のフリカッセにバジルとコリアンダーのパウダーがアクセントになったワンハンドで召し上がれる一品、生ハムといちじくを乗せた甘栗とナッツのチーズディップブルスケッタなど、秋の味覚をお楽しみいただける3種をご用意。

■オプションには、スペシャルデザートやお月見バーガー、スペシャルドリンクをご用意

栗のスープや渋皮栗、葡萄ゼリー、栗のアイスのパフェに栗のミルフィーユを乗せた、「ブドウとマロンのミルフィーユパフェ」や、香ばしくふわふわな食感のバンズにチェダーチーズをのせた国産ビーフパティ、ローストオニオン、フライドエッグをサンドしトリュフ風味のソースでいただく食べ応えたっぷりの「お月見バーガー」、ハーゲンダッツ アイスクリーム『バニラ』を添えたさっぱりとお召し上がりいただけるスペシャルドリンク「ルナ グレープ」もオプションでお楽しみいただけます。

■アフタヌーンティーには欠かせないセレクトしたこだわりの紅茶が楽しめる

ドリンクは、スイーツやスコーンに合う紅茶やハーブティー、ブレンドティー、フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」など 幅広くセレクト。スタンダードプランとティーセレクションプランの2種類をご用意しお替り自由でお楽しみいただけます。

アフタヌーンティー販売概要

■商品名：「Autumn Harvest Afternoon Tea」

■販売期間：2025年10月16日（土）～11月14日（金） ※会場により特定日開催

■販売場所：青山セントグレース大聖堂（東京）／伊勢山ヒルズ（横浜）／ストリングスホテル 名古屋

「ニューヨークラウンジ」・「グラマシースイート」（名古屋） ／セントグレースヴィラ（大阪）

■販売時間：店舗により異なります。※店舗概要参照

■料金：おひとり様5,500円～（消費税・サービス料15%込）

■MENU：

Food & Dessert

＜デザート＞

・ぶどうと栗のパンナコッタ

・りんごムース

・モンブランタルト

・カシスオレンジムース

・洋梨といちじくのクッキーサンド

・紫芋のマカロン

＜セイボリー＞

・サーモンマリネとキヌアのサラダ ロゼスパークリングジュレ

・茸のクリームスティック

・甘栗とナッツのチーズディップ 生ハムと無花果

＜スコーン＆コンディメント＞

・スコーン（ミルク／紅茶）

・コンディメント（クロテッドクリーム／ ブルーベリージャム／ メープルシロップ）

Free Drink

＜スタンダードプラン＞

フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」1杯＋紅茶・コーヒー・ソフトドリンクなど

数種類が飲み放題

＜ティーセレクションプラン＞

フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」のティーセレクション＋スタンダードプランの

ドリンクが飲み放題

Option ※価格は消費税・サービス料15%込

＜スペシャルドリンク＞ ルナ グレープ 800円

＜スペシャリテデザート＞ ブドウとマロンのミルフィーユパフェ 1,500 円

＜ハンバーガー＞ お月見バーガー 1,900円

＜LUNCH＞ 各1,500円

・パスタランチ（カボチャのポタージュ ナッツのアクセント／秋のキノコとツナのトマトパスタ）

・ポークランチ（カボチャのポタージュ ナッツのアクセント／国産豚フィレ肉のポワレ 赤ワインと

ブルーベリーのソース）

※セットプランのご用意もございます。

※食材の仕入れ状況により、 一部内容が変更となる可能性がございます。

※店舗によりメニューの内容が多少異なります。

アフタヌーンティー2名分イメージセイボリーイメージスコーン＆コンディメントイメージスペシャルデザートイメージ（オプション）

店舗概要

スペシャルドリンク イメージ（オプション）お月見バーガーイメージ（オプション）パスタランチイメージポークランチイメージ

◆青山セントグレース大聖堂

【販売日】2025年10月17日（金）・23日（木）・24日（金）／11月3日（月・祝）・6日（木）・7日（金）・13日（木）※特定日開催

【販売時間】1部12：00～14：00／2部15：00～17：00

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,500円～／土日祝6,000円～

ティーセレクションプラン 1名 平日6,000円～／土日祝6,500円～

※スペシャルデザートや季節のハンバーガー、スペシャルドリンク、ランチなどの

オプションもご用意しています。

【住所】〒107-0061東京都港区北青山3-9-14

【アクセス】銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅A1出口 徒歩約2分

【電話番号】03-5766-8838 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-15745/

◆伊勢山ヒルズ

【販売日】2025年10月16日（木）・17日（金）・19日（日）・22日（水）・29日（水）・31日（金）／11月3日（月・祝）・6日（木）・7日（金）・9日（日）・13日（木）・14日（金）※特定日開催

【販売時間】1部12：00～14：30／2部12：30～15：00／3部13：00～15：30

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,500円～／土日祝6,000円～

ティーセレクションプラン 1名 平日6,000円～／土日祝6,500円～

※スペシャルデザートや季節のハンバーガー、スペシャルドリンク、ランチなどの

オプションもご用意しています。

【住所】〒220-0031 神奈川県横浜市西区宮崎町58－3

【アクセス】JR「桜木町駅」より徒歩7分

【電話番号】045-260-8845（リストランテ マンジャーレ 伊勢山） ※定休日：火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-16203/

◆ストリングスホテル 名古屋 「ニューヨークラウンジ」

【販売日】2025年10月16日（木）～2025年11月14日（金） 毎日開催

【販売時間】11：00～21：30（L.O 20:00）

【料金】※すべて消費税込・サービス料15%別

スタンダードプラン 1名 平日4,783円～／土日祝5,218円～

ティーセレクションプラン 1名 平日5,218円～／土日祝5,653円～

※スペシャルデザートや季節のハンバーガー、スペシャルドリンクなどの

オプションもご用意しています。

【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_12472/

◆ストリングスホテル 名古屋 「グラマシースイート」

【販売日】2025年10月16日（木）～2025年11月14日（金） 毎日開催

【販売時間】11：00～21：30（L.O 20:00）

【料金】※すべて消費税・サービス料15%別

スタンダードプラン 1名 平日4,783円～／土日祝5,218円～

ティーセレクションプラン 1名 平日5,218円～／土日祝5,653円～

※スペシャルデザートやスペシャルドリンクなどのオプションもご用意しています。

【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_12474/

◆セントグレースヴィラ

【販売日】2025年10月24日（金）・30日（木）／11月13日（木）・14日（金）※特定日開催

【販売時間】12:00～14:00

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込

スタンダードプラン 1名 平日5,500円～

ティーセレクションプラン 1名 平日6,000円～

※スペシャルデザートや季節のハンバーガー、スペシャルドリンク、ランチなどの

オプションもご用意しています。

【住所】〒550-0013 大阪市西区新町1-1-18

【アクセス】地下鉄四つ橋線・中央線「本町駅」22番出口より徒歩4分、

地下鉄御堂筋線「本町駅」13番・15番出口より徒歩6分

【電話番号】06-6535-8538 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/stgrace_shinsaibashi/2025event-33/