Xperi、IMAX、ソニー・ピクチャーズエンタテインメントの強力なコラボにより、欧州市場の東芝やハイセンスブランドのTVにDTS:Xオーディオ対応IMAX Enhancedコンテンツを提供開始

エンターテインメント・テクノロジーカンパニーXperiの完全子会社であるDTSとIMAX社は、ホームエンターテインメント向けとして、ソニー・ピクチャーズエンタテインメント（SPE）がDTS:Xイマーシブサウンドに対応したIMAX Enhancedのコンテンツをを数百作品追加する計画を発表しました。

今回追加される作品には、、DTS:Xイマーシブオーディオに対応した複数言語での吹き替え版が含まれ、2026年初頭から順次、英国やドイツにおいて、東芝ブランドやハイセンスブランドの特定のテレビにおいてAVOD(広告掲載型のビデオ配信サービス)サービスを通じてサポートを開始する予定です。

IMAX Enhancedは、デジタルリマスターされた映像とDTS:Xでエンコードされたイマーシブサウンドを組み合わせ、あらゆる所で映画館のような体験ができるように設計された、コンテンツと認証機器を提供するホームエンターテインメント・エコシステムです。映画館以外でIMAXの特徴的な映像とサウンドを唯一体験できるのがIMAX Enhancedです。

Xperiのチーフ・コンテンツ・オフィサーであるビル・ネイバーズは、「ソニー・ピクチャーズエンタテインメントおよびDTS、IMAXは、コネクテッドテレビを通じて消費者に真の映画体験を提供することを目指し、強い協業関係で結ばれています。そして、この度、ソニー・ピクチャーズのIMAX Enhanced作品が倍増することで、映画館で味わえる素晴らしい体験を快適な自宅のリビングルームでより手軽に楽しむことができるようになるでしょう。」と述べています。

ソニー・ピクチャーズエンタテインメント ニューメディア配信担当 SVPのピート・ウッドは、「SPEは、最高品質の体験を提供するという継続的な取り組みの一環として、IMAX Enhancedの最高峰の映像美とDTS:Xが提供するパワフルなイマーシブサウンドを組み合わせることで、家庭用機器でもSPEの作品を制作者が意図したように楽しむことができます。常にIMAX Enhancedが躍進し続けることが、家電メーカー各社が最上級の映像美やオーディオ品質を保証することに繋がり、最終的に差別化を実現しています。」と述べています。

IMAXのチーフコマーシャルオフィサーのドイチ・ジョカンニは、「ソニー・ピクチャーズエンタテインメントは、IMAX Enhanced プログラムへの対応を拡大することにより、プラットフォームにとらわれることなく、われわれが提供しうる最高のエンタテイメント体験を消費者に提供できるということ強調したい。IMAX Enhanced の取り組みを継続することにより、家電メーカーは可能な限り最高のビジュアルおよびオーディオ品質のサポートを保証し、差別化を図ることが可能となりました」と述べています。

DTSについて

1993 年設立以来、DTS は世界中の音をより良くしようと力を注いできました。 DTS は、モバイル デバイス、ホーム シアター システム、映画などの最先端のオーディオ ソリューションを通じて、どんな場所でもより高品質かつ、イマーシブで魅力的なオーディオ体験をリスナーにご提供します。 詳細については、www.dts.com をご覧ください。

Xperi Inc. について

Xperiは、かつてない体験を可能にする技術を発明・開発し、提供しています。Xperiの技術は、自社ブランドやパートナーシップ（DTS(R)、HD Radio(TM)、IMAX Enhanced、TiVo(R)）、スタートアップ企業のPerceiveを通じて提供され、これまで世界中の何十億というコンシューマー機器やメディアプラットフォームに搭載されて、スマートデバイスやコネクテッドカー、エンターテイメントを力強く支えています。Xperiは、パートナーや顧客、消費者に、より大きな価値をもたらすよう、関心の高い消費者に届く一貫したエコシステムを構築しています。

About IMAX Corporation

IMAX, an innovator in entertainment technology, combines proprietary software, architecture, and equipment to create experiences that take you beyond the edge of your seat to a world you’ve never imagined. Top filmmakers and studios are utilizing IMAX systems to connect with audiences in extraordinary ways, making IMAX’s network among the most important and successful theatrical distribution platforms for major event films around the globe.

IMAX is headquartered in New York, Toronto, and Los Angeles, with additional offices in London, Dublin, Tokyo, and Shanghai. As of March 31, 2025, there were 1,810 IMAX systems (1,738 commercial multiplexes, 11 commercial destinations, 61 institutional) operating in 89 countries and territories. Shares of IMAX China Holding, Inc., a subsidiary of IMAX Corporation, trade on the Hong Kong Stock Exchange under the stock code “1070”.

(C)2025 Xperi Inc. All Rights Reserved. Xperi, TiVo, DTS, HD Radio, and their respective logos are trademark(s) or registered trademark(s) of Xperi Inc. or its subsidiaries in the United States and other countries. IMAX is a registered trademark of IMAX Corporation. All other trademarks and content are the property of their respective owners.