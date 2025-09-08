仮想資産500万円をFXでいくら増やせるか？！優勝者にはAmazonギフトカード10万円分！第55回『バーチャルFX』コンテストを開催

株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、 代表取締役社長：竹内 淳)では、 仮想資産500万円をFX取引でいくら増やせるかを競う「第55回『バーチャルFX』コンテストを、2025年9月8日(月)より開始いたします。

優勝者にはAmazonギフトカード10万円分！10位までの入賞者全員にも賞品を進呈いたします。

ご参加登録に必要なのはメールアドレスだけ！ぜひこの機会に、FX取引をご体験ください。

『バーチャルFX』とは

第55回『バーチャルFX』コンテスト開催！優勝者にはAmazonギフトカード10万円分を進呈！

『バーチャルFX』は、本番用と同じ取引ツールを使って、FX取引をバーチャル体験できるサービスです。仮想資産500万円を約3ヶ月の期間中にいくら増やせるかを競い、入賞すると豪華賞品がもらえます！無料でエントリーできるので、どなたでも気軽に参加していただけます！

https://www.gaitame.com/virtualfx/

第55回『バーチャルFX』コンテスト概要

『バーチャルFX』において、2025年11月28日(金)午前6時30分時点（11月27日営業日クローズ時点）の有効評価額が多い順にランキングし、上位10位までのお客さまに順位に応じた賞品を進呈いたします。

https://www.gaitame.com/virtualfx/about.html

■コンテスト期間

2025年9月8日(月)午前8時00分～2025年11月28日(金)午前6時30分

■入賞賞品- 1位：Amazonギフトカード10万円分×1名様- 2位：Amazonギフトカード8万円分×1名様- 3位：Amazonギフトカード5万円分×1名様- 4位：Amazonギフトカード3万円分×1名様- 5位：Amazonギフトカード2万円分×1名様- 6～10位：Amazonギフトカード1万円分×5名様

＊Amazon. co. jpは、本コンテストのスポンサーではありません。＊Amazon、Amazon. co. jp およびそのロゴはAmazon. com, Inc. またはその関連会社の商標です。＊本コンテストは、外為どっとコムが主催するコンテストです。本コンテストについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。外為どっとコムの下記「お問合せフォーム」までお願いいたします。

■参加方法

下記URLよりご登録ください。

https://demofx.gaitame.com/demoaccount/VirtualFxInput.do

■デモ取引アプリのインストールはこちらから- 『外貨ネクストネオデモ版』PC版：https://www.gaitame.com/virtualfx/dl.html- 『外貨ネクストネオ「GFX」』スマホアプリ版：https://www.gaitame.com/virtualfx/sm_appli.html

今後も外為どっとコムでは、お客様と FX とのいい出会いのきっかけとなり、FX を通じて人生がよりよく豊かなものになるお手伝いができるよう、引き続き全社一丸となって各種機能・サービスのさらなる拡充に注力いたします。

会社概要

株式会社外為どっとコム（https://www.gaitame.com/）

所在地：東京都港区東新橋2-8-1

代表取締役社長：竹内 淳

事業内容：インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業、その他

資本金：7億7,850万円

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第262号 商品先物取引業者／一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本商品先物取引協会

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社外為どっとコム

担当： 渥美（あつみ）、田邊（たなべ）

ＴＥＬ： ０３-５７３３-３０６１ （受付時間：９時～１７時）

ＦＡＸ： ０３-５７３３-３０６３

お問い合わせフォーム ： https://www.gaitame.com/inquiry/