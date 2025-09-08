『城とドラゴン』× TVアニメ『東京リベンジャーズ』コラボイベントを9月11日（木）より復刻開催決定！本日からXキャンペーンを実施！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、TVアニメ『東京リベンジャーズ』とのコラボイベントの復刻が決定し、2025年9月11日（木）より開催することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329114&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×『東京リベンジャーズ』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_tokyorevengers-3/
9月11日（木）より『城とドラゴン』にて、TVアニメ『東京リベンジャーズ』との復刻コラボイベントを開催することが決定いたしました。コラボ限定キャラ「東京卍會」や、城ドラキャラの新しい激レアお着替えが登場するほか、9月8日（月）からXにて「東リベのアバたまチケット20枚」などが抽選で当たる「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」を実施いたします。ぜひこの機会をお見逃しなく！
【コラボ開催期間】2025年9月11日（木）19:00 ～ 9月25日（木）23:59
コラボ限定キャラ「東京卍會」が再登場！ 激レアお着替えも新登場！
9月11日（木）より「東リベのアバたま」に限定キャラ「東京卍會」が再登場！さらに「東京卍會」の激レアお着替え「佐野万次郎（現代）」がアバたまに追加され、新たにガチスキルも実装されます。
そのほか、コラボ限定の襲来イベントやSP討伐イベント、レア城主イベントなど、コラボ期間だけの限定イベントも実施いたしますので、是非ご参加ください。
※キャラ「東京卍會」や限定のコラボお着替えは9月11日（木）19:00より「東リベのアバたま」に追加予定です
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※その他の「東リベのアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329114&id=bodyimage2】
「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」開催
コラボ開催を記念して、「コラボ直前！リポストキャンペーン」を実施いたします。『城とドラゴン』公式Xアカウント（@shirotodoragon）が投稿したキャンペーン対象ポストを公式リポスト、またはハッシュタグ「#城ドラ東リベコラボ」をつけて引用リポストされた方の中から抽選で各賞品をプレゼント！ぜひ引用リポストする際はハッシュタグとあわせて、「コラボイベントが発表された時の感想」や「コラボイベントの楽しみにしているポイント」などもコメントしてみてください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329114&id=bodyimage3】
【開催期間】2025年9月8日（月） ～ 9月11日（木）11:59
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『城とドラゴン』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
■賞品
リポスト賞 ：「えらべるPay（R）」1000円分 20名様
引用リポスト賞：東リベのアバたまチケット20枚 5名様
■参加方法
キャンペーン対象ポストをリポストまたはハッシュタグ「#城ドラ東リベコラボ」をつけて引用リポスト
※リポストや引用リポストは、Xの公式機能を使用してください
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329114&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×『東京リベンジャーズ』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_tokyorevengers-3/
9月11日（木）より『城とドラゴン』にて、TVアニメ『東京リベンジャーズ』との復刻コラボイベントを開催することが決定いたしました。コラボ限定キャラ「東京卍會」や、城ドラキャラの新しい激レアお着替えが登場するほか、9月8日（月）からXにて「東リベのアバたまチケット20枚」などが抽選で当たる「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」を実施いたします。ぜひこの機会をお見逃しなく！
【コラボ開催期間】2025年9月11日（木）19:00 ～ 9月25日（木）23:59
コラボ限定キャラ「東京卍會」が再登場！ 激レアお着替えも新登場！
9月11日（木）より「東リベのアバたま」に限定キャラ「東京卍會」が再登場！さらに「東京卍會」の激レアお着替え「佐野万次郎（現代）」がアバたまに追加され、新たにガチスキルも実装されます。
そのほか、コラボ限定の襲来イベントやSP討伐イベント、レア城主イベントなど、コラボ期間だけの限定イベントも実施いたしますので、是非ご参加ください。
※キャラ「東京卍會」や限定のコラボお着替えは9月11日（木）19:00より「東リベのアバたま」に追加予定です
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※その他の「東リベのアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329114&id=bodyimage2】
「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」開催
コラボ開催を記念して、「コラボ直前！リポストキャンペーン」を実施いたします。『城とドラゴン』公式Xアカウント（@shirotodoragon）が投稿したキャンペーン対象ポストを公式リポスト、またはハッシュタグ「#城ドラ東リベコラボ」をつけて引用リポストされた方の中から抽選で各賞品をプレゼント！ぜひ引用リポストする際はハッシュタグとあわせて、「コラボイベントが発表された時の感想」や「コラボイベントの楽しみにしているポイント」などもコメントしてみてください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329114&id=bodyimage3】
【開催期間】2025年9月8日（月） ～ 9月11日（木）11:59
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『城とドラゴン』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
■賞品
リポスト賞 ：「えらべるPay（R）」1000円分 20名様
引用リポスト賞：東リベのアバたまチケット20枚 5名様
■参加方法
キャンペーン対象ポストをリポストまたはハッシュタグ「#城ドラ東リベコラボ」をつけて引用リポスト
※リポストや引用リポストは、Xの公式機能を使用してください