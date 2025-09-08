【速報！】国内最大級のキャンピングカーレンタルJAPANC.R.C. インバウンド予約が過去最高の前年比125%を達成！ ～躍進の原動力となった独自戦略と今後の展望とは～
国内レンタルキャンピングカー大手「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（以下JAPANC.R.C.） https://japan-crc.com/」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、2025年9月3日時点で、インバウンド顧客からのキャンピングカーレンタル予約数が、サービス開始以来、過去最高を記録したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329111&id=bodyimage1】
近年、訪日外国人観光客の旅行スタイルは、都市部の観光名所を巡る団体旅行から、個々の興味関心に基づいた体験価値（コト消費）を重視する個人旅行へと大きくシフトしています。特に日本旅行のリピーター層を中心に、東京・大阪・京都といったゴールデンルート以外の地方の持つありのままの自然や地域文化に触れたいというニーズが急速に高まっています。
公共交通機関の時間やルートに縛られることなく、思い立った時に絶景の待つ場所へ移動し、その土地の空気の中で夜を明かすことができるキャンピングカーの旅は、こうした『より自由により深く日本を体験したい』という願いを叶える最適な手段として注目を集めています。当社ではこの新たな旅行スタイルの需要の高まりを受け、インバウンド顧客向けのサービス強化にいち早く注力してまいりました。
◇◆ 前年比125%の予約を獲得し、過去最高予約数を更新！ ◆◇
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329111&id=bodyimage2】
※JAPANC.R.C.の予約データ全体からインバウンド利用者の予約を抜粋し作成
2025年の夏から秋にかけての旅行シーズン（8月～10月）において、訪日外国人観光客からの予約数が前年同期比で125%と大幅に増加し、同期間として過去最高の数値を記録しました。
◇◆ 各国からのインバウンド予約数が飛躍的に増加 ◆◇
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329111&id=bodyimage3】
※インバウンド利用者の予約データを国別に分析し作成
同シーズンにおいて、国別に見ると、特にイスラエルからのお客様が前年同期比で6倍と飛躍的に増加したほか、フランス（3.2倍）、タイ（2.5倍）、シンガポール、アメリカ、カナダが（2倍）、（韓国が1.6倍）など、欧米豪からアジアまで幅広い国と地域で予約数を大きく伸ばしています。この結果は、当社のインバウンド戦略が着実に成果を上げていることを示しています。
■ 予約数増加の背景
この度の過去最高の予約数達成は、以下の取り組みが実を結んだものと考えております。
1. グローバルサイトのリニューアルと多言語対応 従来の英語サイトをユーザーフレンドリーなデザインに刷新。
さらに、繁体字、タイ語をはじめとする多言語サイトを新たにオープンし、世界中の旅行者がストレスなく情報収集から予約までを行える環境を整備しました。
2. 海外大手OTA（Online Travel Agent）との連携拡大 各国の主要なOTAとの連携を強化し、JAPAN C.R.C.のキャンピングカーをより手軽に検索・予約できる販売チャネルを世界各地で拡大しました。
3. 戦略的なインフルエンサーマーケティングの実施 欧米豪やアジア圏で影響力のあるトラベルインフルエンサーを起用。実際にキャンピングカーで日本を旅する魅力をSNS等で発信してもらい、潜在顧客層への効果的なアプローチを実現しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329111&id=bodyimage1】
近年、訪日外国人観光客の旅行スタイルは、都市部の観光名所を巡る団体旅行から、個々の興味関心に基づいた体験価値（コト消費）を重視する個人旅行へと大きくシフトしています。特に日本旅行のリピーター層を中心に、東京・大阪・京都といったゴールデンルート以外の地方の持つありのままの自然や地域文化に触れたいというニーズが急速に高まっています。
公共交通機関の時間やルートに縛られることなく、思い立った時に絶景の待つ場所へ移動し、その土地の空気の中で夜を明かすことができるキャンピングカーの旅は、こうした『より自由により深く日本を体験したい』という願いを叶える最適な手段として注目を集めています。当社ではこの新たな旅行スタイルの需要の高まりを受け、インバウンド顧客向けのサービス強化にいち早く注力してまいりました。
◇◆ 前年比125%の予約を獲得し、過去最高予約数を更新！ ◆◇
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329111&id=bodyimage2】
※JAPANC.R.C.の予約データ全体からインバウンド利用者の予約を抜粋し作成
2025年の夏から秋にかけての旅行シーズン（8月～10月）において、訪日外国人観光客からの予約数が前年同期比で125%と大幅に増加し、同期間として過去最高の数値を記録しました。
◇◆ 各国からのインバウンド予約数が飛躍的に増加 ◆◇
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329111&id=bodyimage3】
※インバウンド利用者の予約データを国別に分析し作成
同シーズンにおいて、国別に見ると、特にイスラエルからのお客様が前年同期比で6倍と飛躍的に増加したほか、フランス（3.2倍）、タイ（2.5倍）、シンガポール、アメリカ、カナダが（2倍）、（韓国が1.6倍）など、欧米豪からアジアまで幅広い国と地域で予約数を大きく伸ばしています。この結果は、当社のインバウンド戦略が着実に成果を上げていることを示しています。
■ 予約数増加の背景
この度の過去最高の予約数達成は、以下の取り組みが実を結んだものと考えております。
1. グローバルサイトのリニューアルと多言語対応 従来の英語サイトをユーザーフレンドリーなデザインに刷新。
さらに、繁体字、タイ語をはじめとする多言語サイトを新たにオープンし、世界中の旅行者がストレスなく情報収集から予約までを行える環境を整備しました。
2. 海外大手OTA（Online Travel Agent）との連携拡大 各国の主要なOTAとの連携を強化し、JAPAN C.R.C.のキャンピングカーをより手軽に検索・予約できる販売チャネルを世界各地で拡大しました。
3. 戦略的なインフルエンサーマーケティングの実施 欧米豪やアジア圏で影響力のあるトラベルインフルエンサーを起用。実際にキャンピングカーで日本を旅する魅力をSNS等で発信してもらい、潜在顧客層への効果的なアプローチを実現しました。