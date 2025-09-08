ＴＯＡシブル、廃棄物由来燃料によるＧＨＧ削減で国内初 のＪ-クレジット承認

株式会社ＴＯＡシブル

株式会社ＴＯＡシブル（所在地：千葉県八千代市、代表取締役：安池慎一郎、以下、「ＴＯＡシブル」）は、Carbon EX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西和田浩平、竹田峻輔）の支援を受け、第65回Ｊ-クレジット制度認証委員会において「廃棄物由来の原料によるハイブリッド燃料を使用したＧＨＧ削減プロジェクト」（以下、本プロジェクト）が承認されましたことをお知らせいたします。本プロジェクトは、ＴＯＡシブル独自の再生燃料「ＢＷＦ(R)」より創出されるものでJ-クレジット方法論「EN-S-019 廃棄物由来燃料による化石燃料又は系統電力の代替」を用いた国内第1号プロジェクト（※）として承認されました。

※参照URL（Ｊ-クレジット制度）：https://japancredit.go.jp/about/outline/(https://japancredit.go.jp/about/outline/)

本プロジェクト概要

ＴＯＡシブルのＪ-クレジットは、廃棄物由来燃料による化石燃料や系統電力の代替を通じて温室効果ガス削減を実現する国内初の参加型プログラム型プロジェクトであり、J-クレジット方法論「EN-S-019」を活用し、省エネ法の定期報告における非化石エネルギー使用割合の報告にも対応可能な唯一のプロジェクトとして、持続可能な社会の構築を目指しています。

ＴＯＡシブルのＪ-クレジットは、廃棄物由来燃料を活用した温室効果ガス（GHG）削減プロジェクトを通じて創出される環境価値を指します。

- プロジェクトの目的廃棄物由来の原料を使用したハイブリッド燃料で化石燃料や系統電力を代替し、GHG排出量を削減する。- 運営体制ＴＯＡシブルがコンソーシアム運営管理者として、会員の削減活動を統括し、Ｊ-クレジットを創出。- 参加条件・会員は廃棄物由来燃料を使用し、その環境価値（Ｊ-クレジット）をＴＯＡシブルに譲渡する。 ・削減活動は他の類似制度やプロジェクトに登録されていないことが条件。- 活用先Ｊ-クレジットは温対法や省エネ法での報告、カーボン・オフセット、GXリーグでの排出量報告などに利用可能。- プロジェクトの特徴・国内初の廃棄物由来燃料を活用したＪ-クレジット創出プロジェクト。・業界で稀有な参加型プログラム型プロジェクト。

J-クレジット制度とは

Ｊ-クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。

本制度は、国内クレジット制度とオフセット・クレジット（J-VER）制度が発展的に統合した制度で、国により運営されています。

本制度により創出されたクレジットは、経団連カーボンニュートラル行動計画の目標達成やカーボン・オフセットなど、さまざまな用途に活用できます。

Carbon EX株式会社 概要

会社名：Carbon EX株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

設立：2023年6月

代表者：代表取締役 西和田浩平、竹田峻輔

事業内容：カーボンクレジット・排出権取引所「Carbon EX」の運営

HP： https://carbonex.co.jp/

株式会社ＴＯＡシブル 概要

会社名：株式会社ＴＯＡシブル(とうあしぶる)

所在地：千葉県八千代市上高野1728番地5

設立：1968年12月

代表者：代表取締役社長兼CEO 安池 慎一郎

事業内容：産業廃棄物の収集運搬および中間処理

再生重油の製造・販売、エマルジョン燃料の製造・販売、メンテナンス事業

HP：https://www.toaxible.com/