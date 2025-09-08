【大阪高島屋】9月23日(火・祝)正午から開催『秋の大北海道展』！変わる地球、変わる味覚！みんな大好き「本まぐろ」「北海道大雪サーモン」「秋メロン」に注目

株式会社高島屋

高島屋大阪店では、国内外の幅広い世代から支持される人気催事「第73回 北海道の物産と観光展 秋の大北海道展」を、9月23日（火・祝）より15日間にわたり開催いたします。北海道の秋の味覚を代表する海鮮やスウィーツを中心に、本年は気候変動の影響により北海道近海でも水揚げ量が増加傾向にある、脂乗りが良く濃厚な旨味が特徴の「北海道産本まぐろ」に注目。さらに、大雪山の伏流水で育った養殖の「北海道大雪サーモン」は、身の締まり、爽やかな香り、程よい脂のりが絶妙なバランスで、海鮮ファン必見の逸品です。また、昼夜の寒暖差が大きい秋の北海道で育った「らいでんメロン」を使用したスウィーツも多数登場。秋メロンならではの芳醇な香りと高い糖度が魅力の赤肉メロンを使った限定メニューが揃います。これらの食材を使用した高島屋限定商品を約50点（期間計）取り揃え、北海道現地でも味わえない“ここでしか買えないグルメ”を多数ご用意しております。

◆出展店舗数（期間計）：計80店舗 内、高島屋大阪店初登場は10店舗、実演販売（イートイン含む）は40店舗

【第73回 北海道の物産と観光展 「秋の大北海道展」】

◆9月23日(火・祝)～10月7日(火)

◆高島屋大阪店 7階催会場

※初日9月23日(火・祝)は正午から。

※連日午後8時まで。9月30日(火)は午後6時閉場、最終日は午後5時閉場。

【北海道産 本まぐろ】別名「黒いダイヤ」！抜群の脂乗りと旨味のとりこに。

真ん中から大トロ、中トロ、赤身の三重奏が楽しめる豪華薔薇丼。

初登場【クロマグロ専門工房 鮪斗】函館市

戸井鮪三昧（1折）3,240円

〈各日50食限り〉

［大阪高島屋限定］

※9月30日(火)まで

北海道産本まぐろのトロをはじめ、道産ほたて・道産平目のほか、うに・かに爪・かにフレーク・ネギトロが大集合！

【おたる蝦夷屋】小樽市

宝鮮弁当（1折）3,564円

〈各日50折限り〉

［高島屋限定］

大トロのとろたくに、中トロ、赤身の3種を豪快に巻きました。

【鮨処 竜敏】札幌市中央区

北海道産本まぐろ鉄火巻き

（1人前）2,420円〈各日30食限り〉

［イートイン］

［高島屋限定］

※9月30日(火)まで

【北海道大雪サーモン】水こそ、うまさ！陸育ちのエリートサーモン

大雪サーモンを溢れんばかりに敷き詰め、頂きには“ほたて”をトッピング。大雪山の雪どけをイメージさせる限定丼。

【小樽駅構内立売商会】小樽市

北海道大雪サーモン丼

（1折）2,861円〈各日50折限り〉

［高島屋限定］

※9月30日(火)まで

刺身・昆布〆・親子漬けの大雪サーモンに帆立貝柱、ぼたん海老などをどーんとどうぞ。

【蔵】札幌市中央区

大雪サーモン味比べ 海鮮贅沢弁当

（1折）3,240円〈各日100折限り〉

［高島屋限定］

※9月30日(火)まで

とろける大雪サーモンとうに、甘えび、まぐろ、いくらとともに北海道の宝石たちを目と舌で味わって。

初登場【活一鮮】札幌市中央区

海の宝石匙（1人前）1,980円

〈各日50食限り〉［高島屋限定］

［初登場］［イートイン］

※10月1日(水)から

【らいでんメロン】秋ならではの糖度アップの濃厚な甘みが特徴

らいでんメロン半玉を器に見立てた果肉とソフトが同時に味わえるメロンボウル。

【カントリーホーム風景】鹿追町

らいでん果肉ソフト（1食）1,980円

〈各日30食限り〉

［高島屋限定］

メロンカスタードクリームにメロンソースを絡めて、まさにメロンづくしのシュークリームとエッグタルト。

【布袋スイーツ巣沙門天】札幌市西区

左）北海道メロンシュー（1個）631円

〈各日60個限り〉

右）北海道メロンのエッグタルト（1個）540円

〈各日50個限り〉

［いずれも高島屋限定］

※9月30日(火)まで

華やかな香りと甘みが広がる「らいでんメロン」に、メロンゼリーとオリジナルメロンソースを使用したメロンづくしのご褒美パフェ。

【小樽洋菓子舗ルタオ】小樽市

ジャージーミルクパフェ

～北海道産らいでんメロン添え～

（1食）1,485円〈各日100食限り〉

［高島屋限定］

ここでしか食べられない”限定品”などが、勢揃い！

【The Cheese Burger ESSEN】札幌市白石区 こぼれそうな焼きとうきびバーガー （1食）1,458円 ［大阪高島屋限定］ ※9月30日(火)まで【ベーカリーカンスケ】岩見沢市 鮭節香るクリームチーズのタルティーヌ （1個）621円 ［高島屋限定］【六花亭】帯広市 ポテトパイ（1個）160円 ※お一人様5個まで初登場【らーめんつけ麺 NOFUJI】札幌市豊平区 みそバターコーンらーめん、味玉・チャーシューのせ（1人前）1,601円＜各日100食限り＞［イートイン］［高島屋限定］※9月30日(火)まで【ぶた丼 きくちや】帯広市 厚切り豚丼（１人前）2,145円 ［イートイン］［大阪高島屋限定］ ※9月30日(火)まで初登場【CURRY&BAR JAM】富良野市 富良野野菜たっぷりの揚げレッグスープカレー（1人前）1,980円＜各日50食限り＞ ［イートイン］［大阪高島屋限定］※10月1日(水)から

※写真はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※商品のご利用方法により税率が変更となる場合がございます。

※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。