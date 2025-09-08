【南知多ビーチランド】ペンギンたちの熱いレースが開幕！「君の応援が力になる！ファーストペンギンカップ」開催！2025年9月6日（土）～11月30日（日）

　南知多ビーチランド＆南知多おもちゃ王国（知多郡美浜町奥田428-1　所長：石堂　守）は、2025年9月6日（土）から11月30日（日）までの期間、ペンギンたちのレース、「ファーストペンギンカップ」を開催します。


　このイベントは、ペンギンたちが一生懸命にゴールを目指して走る、愛らしい姿を間近でご覧いただけるものです。レースに出場するペンギンたちは、それぞれ色とりどりのバンダナを身につけており、お客様には最初にゴールするペンギン、「ファーストペンギン」を予想し、応援していただきます。


　参加方法は簡単！応援したいペンギンと同じ色の旗を振って、声援を送りましょう。見事「ファーストペンギン」と同じ色の旗を持っていた方には、素敵な景品をプレゼントします。（旗の数には限りがございます。）



【南知多ビーチランド公式HP】https://beachland.jp/
【イベントページ】https://beachland.jp/event/8348/


https://beachland.jp/event/8348/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prt-first-penguin


イベント概要

＜期間＞


2025 年 9 月 6 日(土)~11 月 30 日(日)の毎日



＜時間＞


・9月中の土日祝１.11：40　２.13：45


・10月中の土日祝１.11：30　２.13：45


・9月,10月の平日１.11：30　２.13：15


・11月中（11/2を除く）１.11：30　２.14：05


・11/2　１.11：50　２.13：15







＜料金＞


無料 ※入園料別途必要



＜場所＞


セイウチ館前通路



＜旗の配布について＞


イベント開始10分前より先着100名に整理券を配布します。








※ファーストペンギンとは
群れで行動するペンギンは、リーダーがおらず最初に動いた１羽に続いて行動する習性があります。天敵がいるかもしれない海に、魚を求めて最初に飛び込むペンギンの勇気ある行動が語源となっています。