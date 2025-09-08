こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、パートナーシップ契約による「アルバルク東京NEOBANK」を９月中旬よりサービス開始！
～９月20日開催の冠試合では限定特典や特別な体験をプレゼント～
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」に所属する「アルバルク東京」を運営するトヨタアルバルク東京株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：林 邦彦、以下「トヨタアルバルク東京」）のファン向けの銀行サービス「アルバルク東京NEOBANK」を2025年９月中旬より提供開始いたします。
本サービスは、住信SBIネット銀行のグループ会社である株式会社NEOBANKサービシーズ(本社：東京都港区、代表取締役社長：前田 洋海、以下「NEOBANKサービシーズ」)を銀行代理業者とし、NEOBANKサービシーズを通じたパートナーシップ契約によりサービス提供するものです。
「アルバルク東京NEOBANK」提供開始の背景
住信SBIネット銀行は、2025年４月21日（月）に公表の通り、NEOBANKサービシーズを通じてトヨタアルバルク東京と2025-26シーズンにおけるオフィシャルパートナー（プラチナパートナー）契約を締結しております。
このパートナーシップを通じて、チーム、選手、ファンの皆さま、地域の皆さまとともに、アルバルク東京クラブスローガンである「WE」の一員として「アルバルク東京」を応援していく方法を検討してまいりました。
その結果、ファンの皆さまが日常生活の中でもアルバルク東京をより身近に感じられる新たなサービスとして、このたび、パートナーシップ契約によるアルバルク東京の応援がもっと楽しくなる銀行「アルバルク東京NEOBANK」を2025年９月中旬より提供することとなりました。
「アルバルク東京NEOBANK」とは
「アルバルク東京NEOBANK」は、アルバルク東京の応援がもっと楽しくなる銀行です。
銀行サービスを通じて、ファンの皆さまに日々の”ワクワク”をお届けします。
サービスの詳細は、後日改めてご案内いたします。どうぞご期待ください。
９月20日にはプレシーズンゲーム
「アルバルク東京NEOBANK presents アルバルク東京HG」を開催！
オリジナルデザインＴシャツプレゼントや、試合後のコートに立てるチャンスも！
サービス開始を記念して、2025年９月20日（土）に、TOYOTA ARENA TOKYOにて、プレシーズンゲーム「アルバルク東京NEOBANK presents アルバルク東京HG」を開催いたします。
当日は、会場内の専用ブースにて、「アルバルク東京NEOBANK」のアプリ画面を提示いただいたかた先着3,000名さまにオリジナルデザインのTシャツをプレゼントいたします。
日時：2025年９月20日（土）
場所：アルバルク東京ホームゲーム会場内 専用ブース
条件：「アルバルク東京NEOBANK」の口座を開設の上、会場内専用ブースにて「アルバルク東京NEOBANK」のアプリ画面をご提示いただくこと
特典：オリジナルデザインＴシャツ（先着3,000名さま） ※ブースにてお渡しいたします。
さらに、シークレットデザインのTシャツが当たった30組120名さまに、試合後のコートに立って記念写真撮影会に参加できるスペシャルな特典もご用意しております。
＊シークレットのTシャツが当たったかた１名を含み１組４名さままでご参加可能
＊撮影会は試合後の2025-26シーズンTIPOFFイベント終了後のご案内予定
詳細は下記URLをご参照ください。
https://info.alvark-tokyo.jp/gamelp_2526/game_20250920
※本企画の内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。 登録商標 第5953666号。
「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第455993号。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」に所属する「アルバルク東京」を運営するトヨタアルバルク東京株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：林 邦彦、以下「トヨタアルバルク東京」）のファン向けの銀行サービス「アルバルク東京NEOBANK」を2025年９月中旬より提供開始いたします。
本サービスは、住信SBIネット銀行のグループ会社である株式会社NEOBANKサービシーズ(本社：東京都港区、代表取締役社長：前田 洋海、以下「NEOBANKサービシーズ」)を銀行代理業者とし、NEOBANKサービシーズを通じたパートナーシップ契約によりサービス提供するものです。
「アルバルク東京NEOBANK」提供開始の背景
住信SBIネット銀行は、2025年４月21日（月）に公表の通り、NEOBANKサービシーズを通じてトヨタアルバルク東京と2025-26シーズンにおけるオフィシャルパートナー（プラチナパートナー）契約を締結しております。
このパートナーシップを通じて、チーム、選手、ファンの皆さま、地域の皆さまとともに、アルバルク東京クラブスローガンである「WE」の一員として「アルバルク東京」を応援していく方法を検討してまいりました。
その結果、ファンの皆さまが日常生活の中でもアルバルク東京をより身近に感じられる新たなサービスとして、このたび、パートナーシップ契約によるアルバルク東京の応援がもっと楽しくなる銀行「アルバルク東京NEOBANK」を2025年９月中旬より提供することとなりました。
「アルバルク東京NEOBANK」とは
「アルバルク東京NEOBANK」は、アルバルク東京の応援がもっと楽しくなる銀行です。
銀行サービスを通じて、ファンの皆さまに日々の”ワクワク”をお届けします。
サービスの詳細は、後日改めてご案内いたします。どうぞご期待ください。
９月20日にはプレシーズンゲーム
「アルバルク東京NEOBANK presents アルバルク東京HG」を開催！
オリジナルデザインＴシャツプレゼントや、試合後のコートに立てるチャンスも！
サービス開始を記念して、2025年９月20日（土）に、TOYOTA ARENA TOKYOにて、プレシーズンゲーム「アルバルク東京NEOBANK presents アルバルク東京HG」を開催いたします。
当日は、会場内の専用ブースにて、「アルバルク東京NEOBANK」のアプリ画面を提示いただいたかた先着3,000名さまにオリジナルデザインのTシャツをプレゼントいたします。
日時：2025年９月20日（土）
場所：アルバルク東京ホームゲーム会場内 専用ブース
条件：「アルバルク東京NEOBANK」の口座を開設の上、会場内専用ブースにて「アルバルク東京NEOBANK」のアプリ画面をご提示いただくこと
特典：オリジナルデザインＴシャツ（先着3,000名さま） ※ブースにてお渡しいたします。
さらに、シークレットデザインのTシャツが当たった30組120名さまに、試合後のコートに立って記念写真撮影会に参加できるスペシャルな特典もご用意しております。
＊シークレットのTシャツが当たったかた１名を含み１組４名さままでご参加可能
＊撮影会は試合後の2025-26シーズンTIPOFFイベント終了後のご案内予定
詳細は下記URLをご参照ください。
https://info.alvark-tokyo.jp/gamelp_2526/game_20250920
※本企画の内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。 登録商標 第5953666号。
「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第455993号。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp