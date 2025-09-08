2027年国際園芸博覧会500日前イベント 「未来へつなぐ花と緑のこどもフェス in 池袋」を開催します！

農林水産省は、令和9（2027）年3月より神奈川県横浜市で開催される2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）の開催500日前を契機とした機運醸成を図るため、令和7年11月8日（土曜日）に「未来へつなぐ花と緑のこどもフェス in 池袋」を開催します。本イベントは、親子や小中学生が楽しみながら園芸文化に触れ、国際博覧会への理解と関心を広げていくことを目的としています。皆さまのご参加をお待ちしています。

1. 開催の背景

花や緑は、私たちの生活を支えるとともに、人々に癒しや感動をもたらしてきました。「GREEN×EXPO 2027」は、植物の自然資本としての価値を再認識し、持続可能な未来社会の創造に貢献することを目的として令和9（2027）年3月19日から9月26日まで横浜市にて開催されます。今回のイベントは、その趣旨を広く社会に伝える取組として、特に次世代を担う小中学生が親子で楽しみながら園芸・農の魅力を体験いただける内容となっております。

2. イベント概要

• 日時：令和7年11月8日（土曜日）10時00分から20時00分まで

• 場所：東武百貨店池袋店 B1F マルチスクエア（東京都豊島区）

• 対象：小中学生、親子ほか一般来場者

• 主催：農林水産省（受託事業者：東武トップツアーズ株式会社）

【プログラム（予定）】

• トークイベント：「ベランダから世界へ！GREENな未来のために今日からできるSDGs」

ゲスト：プラントハンター 西畠 清順氏

ファシリテーター：管理栄養士・SDGs料理研究家坂本星美氏

アーカイブ配信あり

• ワークショップ(ア)：西畠清順さんから学ぶ！世界の植物のひみつ （仮）

（デジタル素材を活用した体験型ワークショップ）ゲスト：西畠 清順氏

• ワークショップ(イ)：花育ワークショップ（フラワーアレンジメント体験）

講師：大根 秀夫氏（JFTD花キューピット理事）

• マルシェ：花き・野菜・加工品の販売ブース

• ARフォトブース＆SNS投稿キャンペーン

• 参加型アート体験・パネル展示

プログラムは予定であり、変更になる可能性があります

3. 申込方法等

トークイベント及びワークショップについては、次のウェブサイトにおいて、10月初旬を目途に参加申込用のリンクを公表します。

応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

農林水産省ホームページ

2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）

サイト：https://www.maff.go.jp/j/seisan/kaki/flower/expo2027.html

東武トップツアーズ株式会社

4. 取材案内

本イベントは報道関係者の取材が可能です。取材を希望される報道関係者については、次の【イベントに関するお問合せ先】にご連絡ください。また、取材に当たっては、現地担当者の指示に従ってください。

【イベントに関するお問合せ先】

未来へつなぐ花と緑のこどもフェス事務局（株式会社グッドアンドカンパニー内）

担当者：桟、井口

電話：080-7637-4516

FAX：03- 6894-3235

メール：kakehashi★ssu.co.jp

お問い合わせの際は、上記のアドレスの★を＠に置き換えてください。

添付資料

