カナダ観光局「The Asia Regional Sales Mission」を開催

カナダ観光局

カナダ観光局（日本地区代表：半藤将代）は、2025年9月9日および10日に大阪府大阪市内で、「The Asia Regional Sales Mission」を開催します。

本イベントは、「EXPO 2025 大阪・関西万博」に合わせ、カナダならではのユニークな体験、多様な観光素材を共有することを目的にしたB to Bイベントです。日本・中国・韓国の３つのマーケット合同で開催する本イベントは、カナダ観光局がコロナ禍以降開催するイベントとして、アジア地区で最大規模となります。カナダから来日するセラー（観光団体・企業）17社と、日本・中国・韓国のバイヤー（旅行会社・メディア）36社他、合計84名が参加します。

「EXPO 2025 大阪・関西万博」 カナダパビリオン

■「The Asia Regional Sales Mission」

1. セラー17社によるプレゼンテーション（9月9日）

2025年9月9日は大阪市ホテルでカナダから来日するセラー17社によるプレゼンテーションシリーズ「The 17 STORIES of OPENNESS」を実施します。各プレゼンテーションでは、豊かな自然、洗練された都市、知られざる歴史・文化、多彩な食体験など、カナダ各地が持つユニークな魅力を、現地を知り尽くした担当者が、自身のストーリーを交えて紹介します。奥深いストーリーを通して、カナダへの旅がどのように、「OPENNESS」へと繋がり、旅する人の心を開放するかを伝えます。

2. 新たなプラットフォーム「Canada, naturally.」アジアラウンチ（9月9日）

カナダ観光局 マーケティング戦略担当上級副社長 兼 チーフマーケティングオフィサー（CMO）グロリア・ロリーが、カナダ観光局ブランドとしての新たなプラットフォームとなる「Canada, naturally.」のアジアでのラウンチを行います。広大な国土の中で共生の精神が息づく、「自然体」のカナダの素晴らしさを伝える「Canada, naturally.」について紹介します。

3. Canada Talk（9月10日）

9月10日には、「EXPO 2025 大阪・関西万博」開催に合わせて、カナダパビリオンにて、世界の観光業界をリードする有識者・インフルエンサーによるトークイベント「CANADA Talk」を実施します。当日は、カナダ、中国、韓国、日本を代表するスピーカーたちが、カナダパビリオンのコンセプトである「Regeneration（再生）」に合わせて、それぞれのエピソードや専門分野の視点からカナダを語ります。

■カナダ観光局「カナダの、その奥へ―2025」キャンペーン

世界中から参加する人々が未来に向けて多様な価値観を分かち合う場である「EXPO 2025 大阪・関西万博」。カナダ観光局では、万博開催に合わせた特設サイト「カナダの、その奥へ―2025」を開設し、カナダ観光局ウェブサイト限定動画やメディアとのタイアップコンテンツ、カナダにゆかりのある人々のメッセージ動画など、豊富なコンテンツでカナダのユニークな体験や物語を紹介しています。

https://travel.destinationcanada.com/ja-jp/oku/oku2025

また、同キャンペーン期間中には、カナダの魅力を伝える様々なテレビ番組が放送されます。

・番組名『朝だ！生です 旅サラダ』（ABCテレビ・テレビ朝日系列）

日時：8月23日（土）、30日（土）、9月6日（土）、13日（土）、20日（土） 8時～

内容：「海外の旅」コーナーで、5週にわたって、カナダ東部アトランティック・カナダを紹介。

URL：https://tsplus.asahi.co.jp/tsalad/

・番組名『カナダの、その奥へ メイナードが巡る、世界遺産の運河の旅』（BSフジ）

日時：2025年9月21日（日）20時～

内容：MONKEY MAJIのメイナードが、世界遺産リドー運河をハウスボートで辿る旅を紹介。

URL：https://www.bsfuji.tv/canadaunnga/pub/001.html

・番組名『吉高由里子 プリンスエドワード島の旅 ～「赤毛のアン」の世界へ～』（NHKBSP4K）

日時：2025年9月27日（土）18時30分～

内容：“朝ドラ”「花子とアン」でヒロインを演じた吉高由里子さんが、カナダ・プリンスエドワード島を旅し、『赤毛のアン』誕生の秘密や作者・モンゴメリの知られざる素顔に迫ります。

URL：https://www.nhk.jp/p/ts/X6LV5VVQV4/

※また、本番組放送を先行して、9月10日（水）12:30から、「EXPO 2025 大阪・関西万博」のカナダパビリオンにて「プリンスエドワード島の魅力を語り合おう！トーク＆ライブ」と題した一般向けイベントを開催します。

■カナダ観光局について

カナダ観光局（Destination Canada）は、カナダの観光業の発展と国際的な競争力強化を目的とした、カナダ連邦政府の公的機関です。世界中の旅行者に向けてカナダの多様で魅力的な観光資源を発信し、持続可能な観光を推進するリーダーとしての役割を果たしています。

カナダ観光局は本部をブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーに構え、日本をはじめ、世界主要市場においてカナダの観光ブランディング＆マーケティング戦略を展開しています。

公式ウェブサイト（日本語） https://travel.destinationcanada.com/ja-jp

Instagram（日本語） https://www.instagram.com/canadaexplore_japan/(https://travel.destinationcanada.com/ja-jp)

Facebook（日本語） https://www.facebook.com/canadaexplore/ (https://www.facebook.com/canadaexplore/)

X（日本語） https://x.com/CanadaExplore

YouTube（日本語） https://www.youtube.com/@CanadaExplore(https://x.com/CanadaExplore)