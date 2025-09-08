¡ÚViaggio Blu(¥Ó¥¢¥Ã¥¸¥ç¥Ö¥ëー)¡Û2025Ç¯½©¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥¿¥í¥°¤òWEB¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥ô¥¡¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó(¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Àõ¸« ¹¬Àµ)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖViaggio Blu(¥Ó¥¢¥Ã¥¸¥ç¥Ö¥ëー)¡×¤Ï¡¢2025Ç¯½©¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ø J Lounge ¡Ù¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.j-lounge.jp/blogs/topics/catalog2025aw-vol01-viaggioblu-lp
Viaggio Blu 2025 Autumn Collection
The Best Moment
¥·¥¢ー¤À¤±¤É¤Ø¥¢¥êー¤Ê»É½«¡¢¥Õ¥é¥Ã¥Õ¥£―¤Ê¥Ïー¥Õ¥¹¥êー¥Ö¡¢¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©¤±´¶¡£ º£¤¹¤°¤Ë½©¤òÅ»¤¨¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ º£´ü¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡ー¤ä¥Õ¥§¥¶ー¥äー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¾®Êª¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤òÉÊÎÉ¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
LOOK
Blouse\33,000 Skirt\35,200 Stole\19,800
Jacket\42,900 Skirt\46,200
Jacket\75,900 Dress\59,400
Knit\35,200 Skirt\31,900
Viaggio Blu¡Ê¥Ó¥¢¥Ã¥¸¥ç¥Ö¥ëー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ó¥¢¥Ã¥¸¥ç¥Ö¥ëー¤Ï¡¢ ¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç ¡ÖÀÄ¤¤Î¹¡× ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢ 1990 Ç¯ °Û¹ñ¾ð½ï¤¬Éº¤¦¹ÁÄ® ¿À¸Í¤Ç Î¹¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Åö½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ³¤³°¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê ¹âÉÊ¼ÁÁÇºà¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ ÆÃ¤ËµþÅÔ¤Î¥¢¥È¥ê¥¨²è²È¤È¼ê¤¬¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ï ³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¡¢ Ëè¥·ー¥º¥ó¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Ó¥¢¥Ã¥¸¥ç¥Ö¥ëー¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ï½ÏÎý¤µ¤ì¤¿ÀìÂ°¤Î¥Ñ¥¿¥ó¥Êー¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê ¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤ÃåÍÑ´¶¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ Èþ¤·¤¤»ÑÀª¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë ¡ØÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡Ù ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥ô¥¡¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ä
