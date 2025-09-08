ReYuu Japan株式会社

ReYuu Japan株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：重富崇史、証券コード：9425）はこのたび、abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松田元、証券コード：8783、以下「abc社」）と、AI、ブロックチェーン、M&A、金融分野を中心とした包括的な戦略的業務提携を行うことで基本合意いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本基本合意を締結した時点において具体的に決まっている協業内容はなく、現時点で業績に与える影響は軽微です。

１.業務提携の目的

当社はリユースモバイル端末の販売・買取・レンタル事業を主力とし、国内外のリユース市場において多面的に事業展開しています。

一方、abc社は2025年に「GFA株式会社」から現社名へと変更し、AI・ブロックチェーン・M&A・金融といった成長分野を中核に据えた新たなビジョンを掲げています。

本基本合意は、両社が有する事業基盤や技術的知見を相互に活用することで、以下のようなシナジーを創出し、両社の中長期的な企業価値の向上を目指すものです。

・リユースモバイル端末流通の高度化と市場での競争力強化

・AI・ブロックチェーン技術の活用による業務効率化と信頼性の向上

・金融・M&A分野の知見を取り入れた新たな事業機会の創出

・協業による新規事業の創出

2.今後の見通し

本件基本合意は、リユースモバイル端末流通の高度化や信頼性の確保に加え、AI・ブロックチェーンを活用した新サービスの検討、さらに金融リテラシーやM&A分野における知見の共有を通じて、当社の新たな事業展開や成長機会の獲得を目指してまいります。

そして、両社が有する顧客ネットワークや技術的知見を相互に活用することで、事業領域の拡大や収益基盤の強化を図ってまいります。

3. 会社概要

ReYuu Japan株式会社 （https://www.reyuu-japan.com/）

本社所在地： 大阪府大阪市北区天満橋一丁目８番３０号 OAPタワー９階

代 表 者： 代表取締役社長 重富崇史

設 立： 1988年６月

事 業 内 容： スマホ、タブレット、パソコンを中心とするリユース製品の売買およびレンタル

資 本 金： 5,000万円（2024年10月末日現在）

プレスリリースについてのお問い合わせ先

〔担当者〕企画管理部 武本

〔E-mail〕ir-info@reyuu-japan.com