防災食を「おいしく楽しく」消費・補充！　あ！めいじんぐ俱楽部 第24期 「ストック美食部」参加者募集

株式会社明治産業（福岡県福岡市 代表取締役：明永喜年）は、地域の皆さまと共に学び楽しむ“オトナの部活動”『あ！めいじんぐ俱楽部』第24期企画として、防災備蓄食を美味しくローリングストックする「ストック美食部」の参加者を募集いたします。

9月の防災月間を迎え、地震や豪雨などの災害ニュースに触れるたびに、備えの必要性を実感している方も少なくないと思います。だからこそ、備えることを特別なものにせず、日々の暮らしの中で自然に続けられる工夫が大切です。さらに11月5日の「世界津波の日」を前に、“防災＝暮らしの安心習慣”として定着させるきっかけになればと願い、本企画を開催いたします。

■背景

「気づいたら防災食の賞味期限が切れていた」「缶詰や乾物はワンパターンで使いづらい」--そんな“防災食あるある”を解決するのが「ストック美食部」です。

プロの料理人が、防災備蓄食材をアレンジして、普段の食卓で美味しく楽しむレシピを伝授。イタリアンや炊き込みご飯、スイーツまで、備蓄が“ふだんのごちそう”になる体験を提供します。

■プログラム内容（一部）

■講師

- 人気の保存食の試食と活用法- 缶詰を使った簡単パスタ- ポテトパウダーで作るスピードマッシュポテト- 車麩ピカタ- 備蓄食材でイタリアンメニュー- ローリングストックで作るスイーツ（例：カロリーメイトでティラミス、ビスコでチーズケーキ ほか）「シークレットレストランK」オーナーシェフ 舟木 慧氏

中村学園大学栄養科学部を卒業後、タカクラホテル福岡洋食部で副料理長として指揮をとる。その後、西中洲のジビエ料理専門店にて店長を務める。全国の料理コンクールで数々の受賞歴を持ち、2020年にはドイツで開催された西洋料理を極める料理大会の最高峰「世界料理オリンピック」の個人部門でブロンズメダルを獲得。2023年には『シークレットレストランK』をオープン。現在は、企業の商品開発や料理講習、出張料理イベント、専門学校や大学での講師など、多彩な食の現場で活躍中。また、九州で唯一の女性氷彫刻師として、各地のイベントで氷の芸術を披露している。

■募集概要

■あ！めいじんぐ俱楽部とは

- 内容：ストック美食講座（全3回）- 日程：2025年10月3日（金）、11月7日（金）、12月12日（金） 各回10:30～13:00- 会場：新天町「交流文化創造拠点HiRaKu」（福岡市中央区天神2丁目8-227）- 募集人数：10名程度（応募多数の場合は抽選）- 参加費：3回 / 2,000円（材料費込）- 応募条件：福岡近郊にお住まいで全回参加できる方／SNS発信が可能な方- 応募締切：2025年9月21日（日）- お問い合わせ ：株式会社明治産業 あ！めいじんぐ俱楽部事務局Mail｜amazing-club@meiji-sangyo.co.jpLINE｜https://lin.ee/FAlTnZS- 応募方法：詳細ご確認のうえ、応募フォームよりお申込みくださいあ！めいじんぐ俱楽部 https://amazing-club.com/

「あ！めいじんぐ俱楽部」は、2010年に株式会社明治産業のCSR活動としてスタートした“オトナの部活動”です。これまでに「なりきりメイク」「DIY」「腸活」「福岡の日本酒」などユニークなテーマを展開。延べ200名以上が参加し、年齢も職業も異なるオトナたちが共通のテーマでつながり、その後も交流が続いています。

