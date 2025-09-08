この季節だけの特別な甘さを ― Hot Spring Barスイーツコレクション

株式会社関屋リゾート

SEKIYA RESORTの「Hot Spring Bar」では、宿泊のお客様はもちろん、外来のお客様も気軽にご利用いただける特別なスイーツ体験をご用意しています。夏の暑さが残る初秋にぴったりの新感覚アフォガートや、しっとり食感が魅力のエッグタルトなど、季節を彩る甘いひとときが楽しめます。大切な方とのティータイムや食後のデザートに、心まで満たされる贅沢なひとときをお過ごしください。

お好みのシロップで仕上げる、贅沢なアフォガート

夏の暑さが残る初秋にぴったりのひんやりスイーツとしてご用意したのは、新感覚のアフォガート。クラフトコーラをベースにしたスパイシーなカラメルソースと、芳醇な香りが広がるシェリー酒の2種類からシロップをお選びいただけます。

どちらもご自身でアイスにかけていただくスタイルで、見た目も味も遊び心満点。カラメルビスケットを添えた甘めのカラメルタイプは、ほっと和む味わい。一方、コーヒー豆を飾ったシェリー酒は、アルコール度数17.5%の深みある風味が特徴で、ほんのりビターな余韻が残る大人の一品です。

冷たいアイスと個性豊かなソースが織りなす味わいは、初秋のひとときを贅沢に彩ります。

しっとり食感が魅力のエッグタルト

しっとりとした生地に、卵のコクが口いっぱいに広がるエッグタルト。自然な甘みのカスタードは、とろけるようななめらかさで、くどさを感じさせない上品な味わいに仕上げました。

食後のデザートやティータイムにおすすめの一品として、心までほっと和ませてくれるやさしい甘さが魅力です。

さらに10月1日からは、ハロウィン限定フレーバーも登場。この季節だけの特別な味わいを、ぜひお見逃しなく、リゾートでのひとときを彩る一品としてお楽しみください。

ご提供に関するご案内

金額

・アフォガート ：\880（税込）

・エッグタルト ：\400（税込）

営業時間

Cafe time: 11:00～16:00

Bar time: 16:00～23:00 (LO22:30)

Galleria Midobaruのご予約はこちら

https://beppu-galleria-midobaru.jp/

SEKIYA RESORT公式ホームページはこちら

https://www.sekiyaresort.jp/

HOT SPRING BAR

そこに広がるのは、別府の繁華街を感じさせる賑やかで華やかな社交場のような空間。バー厨房壁面には温泉水で変色した真鍮版、バーカウンターの天板には耳付きの国産オニグルミ無垢一枚板を使用。床面は国産オニグルミの無垢フローリングをヘリンボーン張りにして、華やかな印象と確かな質感を作り上げました。

SEKIYA RESORT Galleria Midobaru

GALLERIA MIDOBARU（ガレリア御堂原）は、大分県別府市の高台に佇むアートと温泉が融合したデザイナーズホテルです。館内には国内外のアーティストによる現代アート作品が配され、まるで“泊まれる美術館”のような非日常空間を演出。全室源泉かけ流しの温泉付き客室からは別府湾や別府市街を一望でき、訪れる人に“感覚を刺激する滞在体験”を提供しています。

株式会社関屋リゾート 林 太一郎

株式会社関屋リゾート

代表取締役林太一郎。

別府で創業して120年以上の歴史を持つSEKIYA RESORTの代表として、当時、大分別府に他にないデザイナーズ旅館をいち早く導入しました。

常に革新的な挑戦を続け、入社時の売上から20倍以上の成長を作り出しています。

現在は市内で旅館・ホテルを3施設運営。その一つ、「SEKIYA RESORT Galleria Midobaru」は数々のデザイン賞を受賞したアートホテルです。