こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
最大73倍高速化など、あらゆる形式のデータ分析に対して世界最速級の情報選択AIアルゴリズム群「高速スパースモデリング技術」を確立
～製造・医療・マーケティングなど、最大1ヶ月かかる分析を1日以下に短縮し、 大量の遊休データを分析可能に～
発表のポイント：
大量のデータから重要な情報を選択するデータ分析を、従来アルゴリズムと比較して同様の精度を保ちつつ最大73倍高速化するAIアルゴリズム群「高速スパースモデリング技術」を確立しました。
製造・医療・マーティング・エネルギーなどの様々な分野で取得される多様なデータ形式に対応しており、あらゆる業界の分析待ちの解消を期待できます。
本アルゴリズム群の一部はNTTドコモビジネスのノーコードAI開発ツール「Node-AI」にて利用可能です。
NTT株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：島田 明、以下「NTT」）は、大量のデータから重要な情報を選択するデータ分析を従来アルゴリズムと比較して最大73倍高速化する世界最速級の情報選択AIアルゴリズム群「高速スパースモデリング技術」を確立しました。本技術は従来のスパースモデリング技術と同じ分析精度となることを理論的に保証していることから、質を落とすことなくデータ駆動型の意思決定を迅速化できます。また、本アルゴリズム群は多様なデータ形式に適用できるため、製造・医療・マーケティング・エネルギーなどのあらゆる業界で生じている大量データの分析待ちを解消できると期待されます。本アルゴリズム群の一部は、NTTドコモビジネスのノーコードAI開発ツール「Node-AI」に既に搭載されて利用可能です。本成果の一部は、ECML PKDD（*1） 2025において発表される他、NeurIPS（*2） 2019および2024、ICML（*3） 2020、AISTATS（*4） 2023に掲載されました。
1．背景
近年、センシング技術の進展により、ヒトやモノから大量の多種多様なデータを取得できるようになりました。NTTではこうしたデータを分析することにより様々な分野でデータ駆動型の意思決定を行っています。その中でも大量のデータから重要な情報を選択する分析は結果の解釈性が高く、その後の分析方針の立案や戦略の仮説を作成するために分析の初期段階でよく実施されます。
スパースモデリングはこのような情報を選択する分析に広く用いられる学習型の技術です。スパースモデリングは「得られた情報の中でも必要なものはごく一部で、その他の大部分は不要である」というスパース性を仮定することにより、大量のデータから重要な一部の情報を選択することができます。
しかし、データが膨大になるほどスパースモデリングの処理時間も長くなり、現実的な時間内でデータを分析することは難しくなります。こうしたデータ分析の長時間化が、週例会議に分析結果を提示できないなどのPDCAサイクルの遅れを引き起こし、最終的な意思決定に大きな後れをもたらしていました。また、分析時間を短縮するためにデータの一部のみを使用するといった対策がとられることもあります。しかし、こうした対策では使われないデータは分析されない遊休データとなってしまうため、重要な知見を見逃してしまうリスクもありました。
2．成果の概要
①枝刈りによる高速化アルゴリズムの確立：
NTTではスパースモデリングで大量のデータを現実的な時間内で分析するため、その高速化アルゴリズムを開発してきました。スパースモデリングを用いてデータから重要な情報を選択する際は、「必要な情報はごく一部である」と仮定することでこれを実現します。言い換えると、この仮定の元では「不要な情報が大量に存在する」とも解釈できます。この不要な情報に対応する計算を安全にスキップする枝刈りアリゴリズムを開発することで、元のアルゴリズムと比較して理論的にも実験的にも精度を損なうことなく最大73倍の高速化に成功しAI・機械学習分野の最難関国際会議NeurIPS*5*10やICML*6に論文が採択されています（図1）。これにより、例えば1か月以上かかるような分析を1日以下に短縮し意思決定を迅速化できます。また、これまで時間的制約で分析できなかった遊休データも分析可能となります。
発表のポイント：
大量のデータから重要な情報を選択するデータ分析を、従来アルゴリズムと比較して同様の精度を保ちつつ最大73倍高速化するAIアルゴリズム群「高速スパースモデリング技術」を確立しました。
製造・医療・マーティング・エネルギーなどの様々な分野で取得される多様なデータ形式に対応しており、あらゆる業界の分析待ちの解消を期待できます。
本アルゴリズム群の一部はNTTドコモビジネスのノーコードAI開発ツール「Node-AI」にて利用可能です。
NTT株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：島田 明、以下「NTT」）は、大量のデータから重要な情報を選択するデータ分析を従来アルゴリズムと比較して最大73倍高速化する世界最速級の情報選択AIアルゴリズム群「高速スパースモデリング技術」を確立しました。本技術は従来のスパースモデリング技術と同じ分析精度となることを理論的に保証していることから、質を落とすことなくデータ駆動型の意思決定を迅速化できます。また、本アルゴリズム群は多様なデータ形式に適用できるため、製造・医療・マーケティング・エネルギーなどのあらゆる業界で生じている大量データの分析待ちを解消できると期待されます。本アルゴリズム群の一部は、NTTドコモビジネスのノーコードAI開発ツール「Node-AI」に既に搭載されて利用可能です。本成果の一部は、ECML PKDD（*1） 2025において発表される他、NeurIPS（*2） 2019および2024、ICML（*3） 2020、AISTATS（*4） 2023に掲載されました。
1．背景
近年、センシング技術の進展により、ヒトやモノから大量の多種多様なデータを取得できるようになりました。NTTではこうしたデータを分析することにより様々な分野でデータ駆動型の意思決定を行っています。その中でも大量のデータから重要な情報を選択する分析は結果の解釈性が高く、その後の分析方針の立案や戦略の仮説を作成するために分析の初期段階でよく実施されます。
スパースモデリングはこのような情報を選択する分析に広く用いられる学習型の技術です。スパースモデリングは「得られた情報の中でも必要なものはごく一部で、その他の大部分は不要である」というスパース性を仮定することにより、大量のデータから重要な一部の情報を選択することができます。
しかし、データが膨大になるほどスパースモデリングの処理時間も長くなり、現実的な時間内でデータを分析することは難しくなります。こうしたデータ分析の長時間化が、週例会議に分析結果を提示できないなどのPDCAサイクルの遅れを引き起こし、最終的な意思決定に大きな後れをもたらしていました。また、分析時間を短縮するためにデータの一部のみを使用するといった対策がとられることもあります。しかし、こうした対策では使われないデータは分析されない遊休データとなってしまうため、重要な知見を見逃してしまうリスクもありました。
2．成果の概要
①枝刈りによる高速化アルゴリズムの確立：
NTTではスパースモデリングで大量のデータを現実的な時間内で分析するため、その高速化アルゴリズムを開発してきました。スパースモデリングを用いてデータから重要な情報を選択する際は、「必要な情報はごく一部である」と仮定することでこれを実現します。言い換えると、この仮定の元では「不要な情報が大量に存在する」とも解釈できます。この不要な情報に対応する計算を安全にスキップする枝刈りアリゴリズムを開発することで、元のアルゴリズムと比較して理論的にも実験的にも精度を損なうことなく最大73倍の高速化に成功しAI・機械学習分野の最難関国際会議NeurIPS*5*10やICML*6に論文が採択されています（図1）。これにより、例えば1か月以上かかるような分析を1日以下に短縮し意思決定を迅速化できます。また、これまで時間的制約で分析できなかった遊休データも分析可能となります。