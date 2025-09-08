視線を集める、輝きと色持ち　ルージュ ディオール オン ステージ誕生

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

パルファン・クリスチャン・ディオールは、新「ルージュ ディオール オン ステージ」を2025年9月19日（金）より全国発売開始いたします。（9月16日（火）より公式オンライン ブティックおよび一部店舗にて先行発売）

輝きでコーティングされたなめらかなツヤと、美しく続く色持ち。2つを両立させた新リップスティック「ルージュ ディオール オン ステージ」は、独自のダブルフェーズ テクノロジーを採用し、美しい発色と心地よさが長時間続く、類まれなロングラスティング効果を実現。唇にフィットするアプリケーターがひと塗りで美しい仕上がりを叶え、なめらかなツヤが輝くリップを演出します。

「リップスティックを塗るたびに、モデルと私の間に小さな胸の高鳴りが生まれます。この瞬間の充足感、息をのむような感動、クールで洗練された雰囲気、自信。それらすべてを、この新たなクリエイティブに込めたいと思いました。フォーミュラからパッケージまで、新ルージュ ディオールは、つけたてのメイクアップがずっと続く喜びを授けます。ルージュ ディオール オン ステージは、あなたがいるべき場所、つまりスポットライトの中に連れて行きます」

ディオール メイクアップ クリエイティブ&イメージ ディレクター

ピーター・フィリップス

贅沢な色持ちとなめらかなツヤ

ルージュ ディオール オン ステージは、軽やかな付け心地で、輝きでコーティングされたようなツヤが唇を引き立てます。クリーミーなテクスチャーが唇を一日中保湿し、色落ちやにじみを防ぐ、ロングラスティングな仕上がりです。

ダブルフェーズ テクノロジー搭載

リキッド リップスティックのフォーミュラに着想を得た新しいリップスティックは、ピグメントを唇に定着させ、長時間美しい発色を叶えるカラーフェーズと、潤いに満ちたなめらかなツヤを叶えるオイルフェーズのダブルフェーズ テクノロジーを採用。通常は両立が難しい長時間の色持ちと付け心地の良さという2つの異なる要素を、1本のリップスティックに融合させました。

フィットしたシルエット

ルージュ ディオール オン ステージは、ユニークなデザインで目を引く新しいシルエットで登場します。とろけるような付け心地を叶えるため、フォーミュラに合わせて緻密に設計されたスリムなデザイン。印象的なミッドナイトブルーのケースは、輝きでコーティングしたツヤを表現した質感。トップには象徴的なシルバーのカナージュモチーフが飾られ、パッケージの中心には、反転したCDロゴがあしらわれています。

リップの先端のデザインは、唇にフィットし、ひと塗りで美しいリップを描きます。丸いトップは上唇のキューピッドボウを形作り、シャープな先端は下唇をひと塗りで際立たせます。

すべての唇にスターシェードを

ピーター・フィリップスの色彩に対するサヴォワールフェールと前衛的なビジョンは、全てのシェードで完璧に表現されています。ヌードとローズウッドの絶妙なシェードから、レッド、ブラウン、ブリックの自信に満ちたトーンまで、すべての肌色にマッチし、使いやすく、トレンドを自分らしく楽しみながら、デイリーでも特別な日でも手に取りたくなるカラーが揃います。

5つのスターシェード

120 アイコニック ローズ シャイン ： 確かな印象を残すローズ ヌード

226 ダーリン ブラッシュ シャイン ： 軽やかに主張するコーラル ピンク

168 コッパー アトラクション シャイン ： 唇を主役にする魅惑のコッパー ブラウン

185 アルティメット ピンク シャイン ： 甘さと意志のあるミルキー ピンク

390 レッドウッド スター シャイン ： ショーの視線を奪うレッドウッド

120 アイコニック ローズ シャイン226 ダーリン ブラッシュ シャイン185 アルティメット ピンク シャイン222※ コンフィデント ヌード シャイン168 コッパー アトラクション シャイン390 レッドウッド スター シャイン425 ワイルド ローズウッド シャイン496 ベリー アティチュード シャイン550 レッド ショック シャイン565※ フィアレス ブラウン シャイン

＊ 数量限定色

新発売 ルージュ ディオール オン ステージ

全10色（うち数量限定色2色） 各5,400円（本体価格） ／ 各5,940円（税込価格）

2025年9月19日（金） 発売予定

2025年9月16日（火）よりディオール 公式オンライン ブティック及び一部店舗にて先行発売予定

