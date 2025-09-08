Sinn ジン　【EZM 3 S W】 日米限定モデル発表

株式会社ホッタEZM 3 S W

この度、ジンでは日米限定モデルとして【EZM 3 S W】を発表いたしました。この時計は待望のシリーズ初の白文字盤を備え、日本では100本販売します。

極限環境下での潜水任務は、人間と装備の両方を限界まで追い込み、頻繁にその限界を超えます。氷の深淵、巨大な水圧、あるいは視界ゼロに近い状況下では、絶対的な信頼性が不可欠です。こうしたプロフェッショナルな任務のために開発したのがEZM 3 S Wで、それは機械式技術の基盤であり、ジンの時計の真髄を他とは一線を画す形で体現しています。

EZM 3 S Wは、白文字盤にテギメント・テクノロジーを組み合わせたブラック・ハード・コーティングのケースとベゼルで、際立った個性を表しています。

真のジンのDNAは時計の内部に宿っており、妥協のない機能性の追求が、最先端技術により極限の耐久性を発揮します。ジン・テクノロジーのマグネチック・フィールド・プロテクションやジン特殊オイルによる温度変化への耐性、Arドライテクノロジーを搭載したEZM 3 SWは、驚異的な性能を発揮します。不要なものをそぎ落としたミッションタイマーの設計が、過酷な環境下でも完璧な視認性と確かな時間の計測を保証します。もうひとつ特筆すべきは、プロダイバーの信頼を勝ち取る品質の証として、EZM 3 SWは欧州潜水機器規格に基づく試験を受け、独立機関による認証を取得。確かなことはひとつ、この時計は高い信頼のおけるパートナーとなることでしょう。

この時計には、特別ケースに赤ステッチのブラック・テキスタイルストラップが標準装備されます。

特別ボックスと付属品

独立機関であるDNVは、このEZM 3 S Wモデルの耐圧性能を潜水深度500ｍまで確認・認証するとともに、欧州潜水機器規格EN250およびEN14143に準拠した耐熱性能を認証しました。

製品仕様

メカニカルムーブメント

- SW200-1、自動巻- 26石、毎時28,800振動- 秒針停止機能- DIN8309準拠の耐磁性能- パワーリザーブ約38時間

ケース

- マット仕上げのステンレススチール製ケース、ブラック- 前面両面無反射コーティングのサファイアクリスタル- ねじ込み式ケースバック、ニッケルフリー- ねじ込み式リューズ- ドイツ工業規格DIN8310で規定された時計の防水性能に準拠- 潜水深度500m（50気圧）までの耐水性および耐圧性、独立機関により認証済- 潜水用安全基準規格DIN8306に基づく技術- 欧州の潜水機器規格EN250/EN14143に基づき試験、独立機関DNVによる認証- 減圧耐性

機能

- 時/分/秒、日付- 夜光キーマーク付き分刻みダイバーベゼル

ジン・テクノロジー

- テギメント・テクノロジーを基盤とするブラック・ハード・コーティング- Arドライテクノロジーにより-45度～+80度の温度範囲での機能性の維持と曇り防止- マグネチック・フィールド・プロテクションにより100mT (= 80,000 A/m)までの磁気防護

サイズ

- ケース径：41mm、厚12.3mm- ケースラグ：20 mm- 時計本体重量：81g

文字盤と針

- 白文字盤- インデックスに夜光塗料- 時・分・秒針に夜光- 最適な視認性を実現するミッションタイマー設計- 特別ボックス、赤ステッチ付き黒テキスタイルストラップ付属- 日米限定/日本では100本販売予定- 発売時期 今秋発売予定