奥入瀬渓流のご当地弁当が8か月ぶりに復活！

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構（理事長：岩間 惠美郎）はこの度、2025年1月から休止していた「奥入瀬ランチ弁当」事業を再開いたします。奥入瀬渓流や十和田湖を訪れる旅行者の方々を対象に十和田市産・青森県産の食材を使った弁当を販売することで、旅行者のランチ難民化を防ぎ、観光客の体験価値向上を目指しております。

本事業は2020年、「奥入瀬渓流の自然を楽しみながらランチしたい」という旅行者の声にお応えして「奥入瀬コケ弁当」としてスタート。その後、料理研究家として幅広く活動する田中愛子氏（株式会社 キッチンカンバセーション代表取締役）の監修のもと、当商品は「奥入瀬愛情たっぷり弁当」にリニューアルいたしました。なお、2024年8月には、食材の種類や量、価格帯が異なる２種類の弁当を開発し、旅行者の異なるニーズに応えるようにラインナップに追加いたしました。本事業は、奥入瀬渓流周辺に飲食店が少ないことによる旅行者のランチ難民化の防止と、従来の自然景観を「見る観光」だけでなく、地域の食材を活用した「食べる観光」を提供することで、体験価値の向上を目的として継続しており、多くの皆様にご利用いただいておりました。製造元の都合により今年1月から販売を休止しておりましたが、再販を希望する声が多く寄せられており、この度、本事業再始動の準備が整い、2025年9月9日（火）よりご予約の受付を再開いたします。

本事業のお弁当全３種は完全受注生産であり、ご購入のお申し込み及びお支払いはオンラインのみで承ります。予約受付の再開後、一般のお客様は9月11日（木）以降、旅行会社様は9月14日（日）以降のお受け取り分をお申し込みいただけます。お弁当は全５か所での受け取りが可能となり、新たに奥入瀬渓流館が加わったことでさらにご利用しやすくなりました。

当機構では今後とも、地域の方々や旅行者の方々の声に耳を傾け、観光地域づくりを通じて地域課題の解決と体験価値の向上に取り組んでまいります。

商品名

奥入瀬ランチ弁当

ラインナップ

奥入瀬愛情たっぷり弁当

料理研究家・田中愛子氏がプロデュース。ブランド牛であるとわだ短角牛、とれたての旬のお野菜、地元の昔から食されている伝統漬物などをたっぷり詰め込みました。

【価格】1,800円（税込）

【品目】十和田産米おにぎり３個（特製みそだれのみそ大根入り焼きおにぎり、梅干し入り雑穀米、紫蘇ふりかけ）／とわだ短角牛の赤ワイン煮／長芋のサラダ／豆まめサラダ（パプリカ、玉ねぎ入り）／いんげんの胡麻和え／ふきの油炒め／自家製きゅうりの漬物／茗荷の甘酢漬け／卵焼き／ミニトマト

かっちゃのおにぎり弁当

かっちゃ（地元の言葉で「おかあさん」の意味）が心を込めたおむすび弁当。

【価格】900円（税込）

【品目】十和田産米おにぎり２個（鮭、梅干し）／青森県産和牛しぐれ煮／長芋と大葉の春巻き（梅肉添え）／青森県産ごぼうの天ぷら／国産鶏の唐揚げ／いんげんの胡麻和え／ふきの油炒め／自家製きゅうりの漬物／茗荷の漬物／卵焼き／ミニトマト

おてがる弁当

定番おかずが入ったおてがる弁当。散策のおともにどうぞ（量が少なめです）。

【価格】750円（税込）

【品目】青森県産米／焼き鮭／国産鶏の唐揚げ／いんげんの胡麻和え／ふきの油炒め／自家製きゅうりの漬物／卵焼き／ミニトマト／梅干し

※品目は時期により若干異なることがございます。あらかじめご了承ください。

オプション

・緑茶 100円（税込）

※500mlペットボトル

・ビニール袋 3円（税込）

ご予約

【ご予約ページ】

・個人のお客様向け

https://widgets.bokun.io/online-sales/79947ef5-7f89-48d8-8dff-e4331c6817ce/experience/887057

・旅行会社様向け

https://widgets.bokun.io/online-sales/79947ef5-7f89-48d8-8dff-e4331c6817ce/experience/897631

【販売条件】

・個人のお客様

お弁当2個（種類不問）から対応可能

・旅行会社様

お弁当10個（種類不問）から対応可能

【受付締切】

・個人のお客様

受取２日前17:00まで

・旅行会社様

受取５日前まで

【支払方法】

クレジットカード決済のみ

【キャンセル料金】

・個人のお客様

受取前日のキャンセル お支払金額の50%

受取当日のキャンセル お支払金額の100%

・旅行会社様

受取前日16:00以降のキャンセル お支払金額の100％

お受取

下記よりお受け取りの場所および時刻をお選びいただけます。

お問合せ

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構（TOWADA TRAVEL）

TEL：0176-24-3006

Email：store@towada.travel