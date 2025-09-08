Ragate、「最先端のAI×DXを1日で速習する 生成AI×Dify×Amazon Bedrock 実践講座」を提供開始

Ragate株式会社

Ragate（ラーゲイト）株式会社(https://www.ragate.co.jp/)が、生成AI活用を短期で内製化へつなげる「最先端のAI×DXを1日で速習する 生成AI×Dify×Bedrock 実践講座」を提供開始しました。

本講座は、AI導入戦略からシステム構築・運用までを“1日”で理解し、Dify×Amazon Bedrock×AWSを活用した安全な実行基盤と、現場運用に耐えるアプリ実装力を同時に獲得いただく集中ハンズオンです。受講後は、翌日から社内での再現・展開を見据えた「自走力」を提供します。

提供背景

サービスページ：https://www.ragate.co.jp/service/lb14wvn0vto- Foundations：AI理論と設計基礎深層学習の仕組み、主要モデルの特性、RAGとファインチューニングの使い分けなど、実務での選定指針を体系的に理解します。- Dify & Amazon Bedrock：設計と連携DifyのGUIでチャット／ワークフローを設計し、Amazon Bedrock各モデルと安全に統合。ナレッジベース連携、外部API呼び出し、権限設計まで実践します。- Hands-on Build：本番実装と迅速展開公式サンプルのAWS CDKを用い、Aurora Serverless v2・ElastiCache・ECS Fargate・ALBでDifyをデプロイ。Fargate Spotの活用や最小構成のコスト目安、運用設計、エクスポート／インポート、埋め込み、API公開までを体験します。

生成AIの導入は「導入したが活用が進まない」「セキュリティ要件を満たせない」「ROIが見えない」といった課題が顕在化しています。ラーゲイトは1日で生成AIの理解を深め、かつ翌日からは社内に転回できるような状況を作り、ビジネスの加速まで支援をいたします。

3つの特長

会社概要

事業概要

本セミナーで学べることの概要- "1日で理論×実装"を結ぶ設計最新モデル動向と深層学習の要点を押さえ、RAGやAPI連携を含む実装力まで一気通貫で習得。翌日からの再現・展開を前提に設計しています。- 安全・低コスト運用を前提AWS上でのベストプラクティスに基づき、スケーラブルで運用しやすい構成とコスト最適化の勘所を解説。- 確かな技術基盤AWS「2022 Country Partners of the Year」受賞、AWS Service Delivery Program認定、AWS Top Engineer 2024の在籍、ISMS（ISO/IEC 27001:2022）取得など、実績・認証に裏付けられたチームが提供します。