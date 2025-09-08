代表取締役社長交代に関するお知らせ

株式会社でらゲー

株式会社でらゲーは、2025年10月1日付で代表取締役社長に鄭 允哲(現 取締役)が、代表取締役会長に家次 栄一(現 代表取締役社長）が、それぞれ就任することとなりましたので、お知らせいたします。

当社は、来る2025年12月に会社設立15周年を迎えます。この節目にあたり、次の15年、さらにその先の未来を見据え、経営体制の若返りと開発力のさらなる強化を目的に、新体制へ移行することといたしました。

新社長に就任する鄭は、創業間もない当社にゲームプランナーとして入社して以来、持ち前のリーダーシップでゲーム開発事業部門を牽引してきた人物です。長年社長を務めた家次は、代表取締役会長として引き続き経営に携わり、豊富な経験と知見をもって新社長をサポートいたします。

新体制では、当面のあいだ両名が代表権を持ち、これまで培ってきた強固な基盤を維持しつつ、新たな視点を取り入れ、変化の時代に柔軟に対応できる体制を構築してまいります。

今後も、お客様に驚きと満足をもたらすようなゲームをお届けできるよう邁進してまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

1. 異動の内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/40522/table/123_1_a8d7514253cf30360c79a54550fd4ea0.jpg?v=202509080356 ]2. 異動日

2025年10月1日

3. 新社長略歴等

氏名 鄭 允哲（ジョン ユンチョル）

Youncheol “Julian” Jung

生年月日 1986年2月4日

出身地 大韓民国 チャンウォン市

学歴 早稲田大学 人間科学部 人間情報科学科 卒業

【株式会社でらゲー】鄭允哲 新社長





略歴

2012年04月 GREE株式会社 入社

2012年12月 同社 グローバル・デベロッパーリレーションズ・クリエイティブ＆

コンサルティング・グループ マネージャー

2014年11月 株式会社でらゲー 入社

2020年04月 同社 モンスターストライク事業部 マネージャー

2023年07月 同社 取締役 クリエイティブオフィサー

モンスターストライク事業部 事業部長

2025年10月 同社 代表取締役社長

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社でらゲー

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル 9F

代表者 ：代表取締役 家次栄一

事業内容 ：スマートフォンゲームの企画・開発・運営

公式サイト：https://www.dxg.jp/