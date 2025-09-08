＜お城EXPOが九州初上陸！＞「第５回名護屋城大茶会×出張！お城EXPO in 肥前名護屋城」開催決定！！

株式会社ポニーキャニオン

佐賀県では肥前名護屋城跡・陣跡の歴史的価値を発信する「はじまりの名護屋城。」プロジェクトに取り組んでいます。この取組の一環として、全国から150もの戦国武将たちが集結し、茶の湯や能などの華やかな「桃山文化」が花開いた肥前名護屋城を舞台に五回目となる「名護屋城大茶会」を開催します。豊臣秀吉の拠点として築かれた城で、唯一全体的な遺構を見ることができることから「近世城郭遺構の至宝」と評される名護屋城跡は、今年、特別史跡指定70周年を迎えます。これを記念し、今年の大茶会では、全国のお城ファン・歴史ファンに大人気のイベント、「出張！お城EXPO」とのコラボ開催いたします。

「出張！お城EXPO in 肥前名護屋城」は「第五回名護屋城大茶会」とコラボ開催！名護屋城大茶会＆出張！お城EXPO :https://www.hajimari-nagoya.jp/daichakai/

お城好きで知られる俳優・高橋英樹氏をはじめ、歴史ファン必見の小和田哲男氏や平山優氏といった歴史学者オールスターによる名護屋城の価値を読み解くトークショーを多数開催。また、全国各地から名護屋にゆかりのあるお城ブースが集結し、お城の魅力紹介やグッズ販売などを行います。さらに「加賀百万石の祖」前田利家の陣跡での新発見を紹介する最新発掘調査成果速報や、学芸員をはじめとしたお城スペシャリストと巡る城跡ガイドツアーも開催します。加えて、呈茶や能、狂言などの文化体験はもちろん「名護屋城マルシェ」では唐津グルメや武将ゆかりのグルメなど、味覚でも名護屋の魅力を堪能できます。

多彩なプログラムが盛りだくさん！

さらにパワーアップして11月23日、24日開催される「名護屋城大茶会」。桃山文化が花開いた肥前名護屋城で、そのストーリーを体感できるスペシャルなイベントをどうぞお楽しみください。

～“天下の中心”で語る～ 名護屋城クロストーク＜11月23日のみ＞

１ 日時：令和７年11月23日（日曜日）開演：13時20分（14時30分終了予定）

２ 場所：名護屋城跡 本丸（唐津市鎮西町名護屋1938-3）※雨天時は名護屋城博物館ホール

３ ゲスト：

俳優 高橋 英樹氏

健康科学大学特任教授 平山 優氏

気象予報士 久保井 朝美氏

４ 座席 指定席：大人ひとり1,000円（事前申込・抽選） 立見席：無料（申込不要）

※高校生以下、障害者手帳又は指定難病医療受給者証の所持者とその介助者1名は無料。

※雨天時は名護屋城博物館ホール（指定席のみ）で立見席はございません（当選者のみ観覧可）。

５ 申込受付期間

＜１次申込受付＞９月８日（月曜日）～10月５日（日曜日）

＜２次申込受付＞10月17日（金曜日～11月５日（水曜日）

～肥前名護屋城の価値を読み解く～ お城EXPOトーク＜11月23日のみ＞

１ 日時：令和７年11月23日（日曜日）

１. 平山 優氏 「豊臣秀吉と名護屋城―かつて日本の中心が肥前名護屋にあった時代―」

２. 宮武 正登氏「日本城郭史上の名護屋城の評価」

３. 小和田 哲男氏「縄張名人 黒田官兵衛の集大成 名護屋城」

開演

１.10時30分（11時20分終了予定）２.11時30分（12時20分終了予定）３.14時50分（15時50分終了予定）

２ 会場：名護屋城博物館ホール（唐津市鎮西町名護屋1931-3）

３ 座席：指定席：大人ひとり1,000円（事前申込・抽選）

※１.２.セットで1,000円。※高校生以下、障害者手帳又は指定難病医療受給者証所持者と介助者1名は無料。

４ 申込受付期間

＜１次申込受付＞９月８日（月曜日）～10月５日（日曜日）

＜２次申込受付＞10月17日（金曜日～11月５日（水曜日）

～人気学者４人が集結～ 名護屋城プレミアムフォーラム（11月24日のみ）

１ 日時：令和７年11月24日（月曜日・祝日）開演：13時30分（15時終了予定）

２ 場所：名護屋城博物館ホール（唐津市鎮西町名護屋1931-3）

３ ゲスト：

駿河台大学教授 黒田 基樹氏

健康科学大学特任教授 平山 優氏

多摩大学客員教授 河合 敦氏

滋賀県立大学名誉教授 中井 均氏

４ 座席 指定席：ひとり4,000円（先着販売）※別途システム使用料がかかります。

５ 販売期間：近日中にチケット販売開始。ホームページをご覧ください。

６ 問い合わせ先：名護屋城大茶会運営事務局 TEL：0952-24-3222（平日10：00～18：00）

メール ：nagoyajou2025@enter-i.jp

第５回名護屋城大茶会×出張！お城EXPO in 肥前名護屋城 開催概要

１ 日時：令和７年11月23日（日曜日）、24日（月曜日・祝日）９時30分～16時45分

２ 会場

本会場：名護屋城跡、佐賀県立名護屋城博物館周辺（唐津市鎮西町）

サテライト会場：唐津城（唐津市東城内）

３ 主催 佐賀県、唐津市 / 共催 お城EXPO、佐賀新聞社、サガテレビ、道の駅桃山天下市

４ 主な内容

（１）ステージイベント 23日のみ “天下の中心”で語る 名護屋城クロストーク

・武将隊による演舞（小倉城武将隊、古戦場おもてなし武将隊 関ヶ原組、唐津名護屋城武将隊）

・鷹匠実演

・和太鼓演奏

・豪華賞品が当たる！クロージングイベント

（２）お城EXPO観光情報ゾーン 23日のみ

（３）お城EXPOトーク 23日のみ

（４）能と狂言の上演 23日のみ

（５）名護屋城マルシェ 23日のみ

（６）武将が愛した茶の湯に親しむ呈茶席 23日・24日

（７）「陣というより、まるで○○！」前田利家陣跡・最新発掘調査成果速報 第２弾 23日・24日

（８）城跡ガイドツアー 23日・24日

（９）本丸フォトスポット 23日・24日

（10）唐津城サテライト会場企画展

企画展「豊臣政権と唐津城」、「中近世城郭パネル展」

期間：10月11日（土曜日）～11月30日（日曜日）

企画展「お城EXPOテーマ展」

日本100名城・続日本100名城サイネージ、城郭ジオラマ展示

期間：11月１日（土曜日）～11月30日（日曜日）

５ 料金：入場無料 （一部コンテンツは有料となります）

６ その他：イベントの内容・タイムスケジュールや臨時バスの運行、駐車場等の詳細は特設ウェブサイトに随時掲載しますので、御参照ください。

