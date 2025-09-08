東京駅で行列必至のバターとショコラのお菓子専門店「PARIS BUTTER CHOCOLAT」、初の百貨店出店。2025年9月17日(水)より西武池袋本店に新店オープン!

株式会社かみなり舎

東京駅で行列の絶えない大人気土産「PARIS BUTTER CHOCOLAT」が西武池袋本店に登場

東京駅で行列の絶えない大人気土産「PARIS BUTTER CHOCOLAT」が、2025年9月17日(水)よりリニューアルを迎える西武池袋本店にオープンいたします。常設店では初の百貨店出店となります。

PARIS BUTTER CHOCOLAT（パリバターショコラ）は、バターとショコラの組み合わせを追求するスイーツブランドです。2023年9月30日、JR東京駅構内「グランスタ東京」にオープン以来、多い時には50名を超える行列となり、東京駅を行き交う旅行客やビジネス客からの支持を得て、2024年3月には朝の情報番組で「贈って喜ばれるお土産」TOP5に選出されました。8月には達人が厳選する「絶対に喜ばれる最新手土産」TOP3に選ばれるなど、東京駅でしか買えないお土産として人気を博しています。

フランス最高峰の熟成士M.O.F. ロドルフ・ル・ムニエ氏の監修

ロドルフ・ル・ムニエ氏は、フランスノルマンディー地方でバター作りに情熱を注ぐM.O.F.（フランス国家最優秀職人章）を受章している職人です。

祖父の代から3代にわたってチーズ作りを続け、数多くのコンクールで功績を残し、2007年にフランスに開催された「カゼウス・アワード（国際フロマジュリーコンクール）」では、見事優勝を果たしています。さらに同年の「M.O.Fコンクール」では、若くして優勝し、フランス最高峰の熟成士として認められる存在となりました。ロドルフ・ル・ムニエ氏には、確かな知識と芸術的な感性から、素材や製法に対するアドバイスなど、PARIS BUTTER CHOCOLATの商品開発に携わっていただいております。

バターとショコラの感動的なマリアージュを楽しめる商品ラインナップ

シグニチャー商品であるパリバターショコラは、シーンに合わせてお選びいただけるよう4種の商品をご用意しております。がんばった自分へのご褒美スイーツや、美食家のあの人に喜んでもらえるギフトなど、さまざまなシーンで特別な時間を演出します。

PARIS BUTTER CHOCOLAT

パリバターショコラ

フランス産の発酵バターを使用したラングドシャ、フランス産チョコレートを使った生食感のチョコレート、キャラメリゼしたマカダミアナッツ。一口食べると口の中に広がる濃厚な味わいとサクサク食感が楽しめます。

５個入 900円 /8個入 1,280円 /12個入 1,920円 /15個入 2,400円（全て税抜）

出店概要

PARIS BUTTER CHOCOLAT（パリバターショコラ）

場所：東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店地下１階デパチカ=スイーツ＆ギフト

電話：0120-131652

営業時間：8:00～20:00 ※百貨店に準ずる

PARIS BUTTER CHOCOLAT（パリバターショコラ）店舗一覧

・グランスタ東京店 8:00～22:00(月～土) 8:00～21:00(日・祝日)

・西武池袋本店 8:00～20:00

※弊社商品がインターネット上で不当な価格で転売されております。食品の転売は、衛生的観点から品質・安全性を保証できるものではありません。他社サイト等での購入等に関するトラブルについては、誠に恐れ入りますが弊社では対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。