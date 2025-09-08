【9月17日（水）、9月25日（木）12:00～ 無料オンラインセミナー】食品業界のための生成AI活用戦略 ～海外成功事例から学ぶ実践ステップ～

株式会社メタリアル

メタリアル・グループの株式会社ロゼッタ（代表取締役：五石 順一）は、無料オンラインセミナー「食品業界のための生成AI活用戦略 ～海外成功事例から学ぶ実践ステップ～」を9月17日（水）および9月25日（木）に開催いたします。

※両日とも同一内容です。

「新しいアイデアが生まれない」「競合との差別化が難しい」と感じていませんか？

グローバルな競争が激化する現代において、従来の手法だけでは生き残りが難しくなっています。

海外の先進的な食品企業は、すでに生成AIを戦略的に活用し、驚くべき成果を出しています。

本ウェビナーでは、海外の食品企業がどのように生成AIを導入し、ビジネスの成功につなげたのか、その「成果を出す秘訣」を具体的な事例を交えて徹底解説します。明日からすぐに実践できるAI導入のロードマップもご紹介。この機会を逃さず、AI時代を勝ち抜くための実践的なノウハウを手に入れてください。

◆このような方にオススメ◆

- 「競合との差別化が課題」 と感じている経営者・事業責任者- 「新商品開発のアイデアに悩んでいる」 企画・開発担当者- 「AIに興味はあるが、何から始めていいか分からない」 方- 「海外の先進的な事例からヒントを得たい」 と思っている方

＜アジェンダ＞

- なぜ今、食品業界にAIが不可欠なのか？- 【限定公開】海外食品企業の成功事例と“成果を出す秘訣”- 明日から実践できる！AI導入の第一歩※アジェンダは当日の状況によって変更となる場合があります。

＜開催概要＞

【開催日時】1日目：2025年9月17日（水）12：00～13：00

2日目：2025年9月25日（木）12：00～13：00

【開催場所】オンライン（Microsoft Teams使用）

【登壇者】 三好 真（株式会社メタリアル 株式会社ロゼッタ／最高戦略責任者）

【参加費】 無料

お申し込みはこちら

1日目のお申し込み先

https://events.teams.microsoft.com/event/087286b9-3a90-492a-bbd4-5c7fe8b5c2fa@0963a0b6-b8bc-4d20-8445-8f5be2c64f46/registration

2日目のお申し込み先

https://events.teams.microsoft.com/event/6b7d226d-9959-47a7-945f-78703e9ce73a@0963a0b6-b8bc-4d20-8445-8f5be2c64f46/registration

＜登壇者 三好 真（みよし まこと）プロフィール＞

慶應義塾大学在学中に起業・事業売却後、デロイトトーマツコンサルティングでのグローバル戦略経験を経て、Google合同会社ではAPAC・北米市場向け成長支援に従事。

現在は株式会社メタリアルのCSOとして、採用・M&A・事業開発から組織戦略まで幅広く担当。

東南アジアのリアルなAI活用現場に精通したプロフェッショナルです。

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1※に位置している。（※出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名：株式会社メタリアル

URL：https://www.metareal.jp/

所在地：東京都千代田区神田神保町 3-7-1 ニュー九段ビル

代表者：代表取締役 五石 順一

設立：2004年2月

事業内容：業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

お問合せ先：pr@metareal.jp

■株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAIサービスを提供している。

主力サービス：専門用語に強い高精度AI翻訳「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000分野・100言語をカバー

4. 国内サーバーによる最高水準のセキュリティ

5. スキャン画像PDFも丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AIソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」などのサービスを提供。

社名：株式会社ロゼッタ

URL：https://www.rozetta.jp/

代表者：代表取締役 五石 順一

事業内容：AI翻訳および専門文書AIの開発・運営