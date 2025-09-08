24時間365日即対応！クラウドPBX「INNOVERA」のWEBページにAIチャットボットを搭載しました。

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は 、クラウドPBX「INNOVERA」のWEBページに新たにAIチャットボットを導入し、24時間365日質問に即回答できるお客様対応チャネルを追加したことをお知らせいたします。

■AIチャットボット搭載の背景

AIチャットボットとは、AIを活用してユーザーとリアルタイムで自然なテキスト対話を行うプログラムです。自然言語処理技術によって人間が日常的に使っている言語を解析し、学習したデータやログに基づいて的確な応答を生成します。

INNOVERAのWebサイトでは、株式会社PR TIMESの提供するカスタマーサポートツール「Tayori」のAIチャットボットを利用し、回答の正確さと、ユーザーが必要としている項目の拡充に努めています。具体的には、誤った回答を行わないようプロディライトが用意したFAQ（よくある質問とその回答）からのみ情報を得て回答するように設定し、質問と回答の履歴を確認することで、回答の元となるFAQが未入力かつ質問の多い項目から追加を行っています。

INNOVERAのWEBページ（https://innovera.jp/）では、これまでもお問い合わせフォームからのご質問に対してINNOVERAを知り尽くしたプロディライトのカスタマーサクセス部門が返信をさせていただいてきました。これは、クラウドPBXといういわゆる“難しそうな”サービスを提供している企業として、検討中の方には不安の解消を行い、ご利用中の方にはインフラという事業の生命線を預かる身としてしっかりサポートさせていただくことが必要であるという考え方によるものです。

ありがたいことに、カスタマーサクセス部門による丁寧で的確な応対は、お客様からも好評をいただいております。ただ、こちらはどうしても営業時間内の対応となるため、お問い合わせをいただいてもすぐには返信できない時間帯や期間があるという課題がありました。また、きちんとお答えできるようフォームにメールアドレスなどを入力していただく必要もあります。

その点、AIチャットボットは、夜中でも日曜日でも質問さえ入力すれば、すぐ答えが返ってくるため「すぐに答えが欲しい」「もっと手軽に質問がしたい」といったニーズにお応えできると考え、導入することを決定いたしました。

AIチャットボットは、現在INNOVERAのWebサイトのお問い合わせページやサポートページに表示しており、今後はプロディライトの企業サイトのお問い合わせページ（https://prodelight.co.jp/）にも表示を予定しています。

もちろん、これまで通りお問い合わせフォームからもご質問をお待ちしておりますので、少しでも疑問や不安などがありましたら、どうぞご連絡をよろしくお願いいたします。

プロディライトはWebサイトを訪れてくださった方のエンゲージメントを高めるため、今後も力を尽くして参ります。

AIチャットボット表示ページ一覧

INNOVERAお問い合わせページ：https://innovera.jp/contact/

INNOVERAお見積もりページ：https://innovera.jp/estimate/

INNOVERAカタログ請求ページ：https://innovera.jp/catalog/

INNOVERAサポートページ：https://innovera.jp/customer/

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

