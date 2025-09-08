ベトジェット、9月9日のダブルデーを記念して国内外の全路線で最大99%割引のチケットプロモーションを開催 ～ホーチミンとマニラを結ぶ新路線を発表、国際フライトネットワークをさらに拡大～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329143&id=bodyimage1】
（東京, 2025年9月8日） -ベトジェットは、9月9日の「ダブルデー」を記念して、全路線で利用可能な数千枚の航空券を最大99%割引で提供するほか、国際線をご利用の際には、 20kgまでの受託手荷物が無料になるチケットプロモーションを実施しています。旅行者の皆様は、ベトジェットが日本とベトナム間で運航する、東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡 - ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイの10路線を利用し、ベトナムとさらにその先への旅行をお楽しみいただけます。
9月9日午前02:00から9月10日午前01:00（日本時間）までの間、ベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリにてエコチケットを予約時、プロモーションコード「SUPERSALE99」を入力すると、最大99%割引（税・手数料抜）が適用されます。このチケットプロモーションはベトジェットの全路線（国内線と国際線含む）に適用され、対象搭乗期間は2025年10月1日から2026年5月27日まで（*）です。
さらに、9月10日から9月23日までの間に日本とベトナム間のエコチケットを予約されたお客様には、20kgまでの無料受託手荷物も付与されます（**）。対象搭乗期間は10月1日から10月29日までです。予約時に20kgオプションを選択するだけで、祝祭日期間中も追加料金なしで旅行をお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329143&id=bodyimage2】
ベトジェット、ホーチミンとマニラ路線を就航
ベトジェットは、ベトナムの経済中心地であるホーチミンと、フィリピンの首都であるマニラを結ぶ新たな直行便を開設すると発表しました。成長著しいベトジェットの国際線に加わるこの路線は、2025年11月22日から週5往復で運航を開始し、アジア全域のフライトネットワークをさらに強化します。航空券は既に販売中で、チケットプロモーションも適用されています。
AirlineRatingsより「ベスト・ウルトラ・ローコスト・キャリア」として認定され、また「世界で最も安全な航空会社」のひとつにランクインしているベトジェットは、常にお客様に価値と品質を提供しています。乗客は、最新鋭かつ燃費効率の高い機材と、若くプロフェッショナルでフレンドリーな客室乗務員による快適なフライト体験をお楽しみいただけます。
（*）路線によって、適用される旅行期間が異なる場合があります。利用不可日が設定される場合があります。
（**）詳細はベトジェット公式サイトの利用規約をご確認ください。
###
ベトジェットについて
ニュー・エイジ・キャリアのベトジェットは、ベトナム国内の航空業界に革命をもたらし、さらには地域や世界においても先駆的な航空会社です。コスト管理、効率的な運営やパフォーマンスを重視し、低価格で柔軟な運賃体系で様々な路線を運航するほか、お客様の需要に対応する多様なサービスを提供しています。また、国際航空運送協会（IATA）の正会員であり、IATAの国際運航安全監査プログラム（IOSA）の認証も受けています。ベトナム最大の民間航空会社として、安全性や商品の格付けを行う世界で唯一のウェブサイトAirlineRatings.com（https://AirlineRatings.com）で、安全性において最高ランクとなる７つ星の評価を獲得しました。また、Airfinance Journal の財務・経営健全性の高い航空会社50社リストにも長年にわたり、連続で選出されています。さらには、Skytrax、CAPA、Airline Ratings といった業界で著名な団体からも、最も優れた格安航空会社に選出されています。 ベトジェットの詳細な情報はホームページをご覧ください。 http://www.vietjetair.com/
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
（東京, 2025年9月8日） -ベトジェットは、9月9日の「ダブルデー」を記念して、全路線で利用可能な数千枚の航空券を最大99%割引で提供するほか、国際線をご利用の際には、 20kgまでの受託手荷物が無料になるチケットプロモーションを実施しています。旅行者の皆様は、ベトジェットが日本とベトナム間で運航する、東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡 - ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイの10路線を利用し、ベトナムとさらにその先への旅行をお楽しみいただけます。
9月9日午前02:00から9月10日午前01:00（日本時間）までの間、ベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリにてエコチケットを予約時、プロモーションコード「SUPERSALE99」を入力すると、最大99%割引（税・手数料抜）が適用されます。このチケットプロモーションはベトジェットの全路線（国内線と国際線含む）に適用され、対象搭乗期間は2025年10月1日から2026年5月27日まで（*）です。
さらに、9月10日から9月23日までの間に日本とベトナム間のエコチケットを予約されたお客様には、20kgまでの無料受託手荷物も付与されます（**）。対象搭乗期間は10月1日から10月29日までです。予約時に20kgオプションを選択するだけで、祝祭日期間中も追加料金なしで旅行をお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329143&id=bodyimage2】
ベトジェット、ホーチミンとマニラ路線を就航
ベトジェットは、ベトナムの経済中心地であるホーチミンと、フィリピンの首都であるマニラを結ぶ新たな直行便を開設すると発表しました。成長著しいベトジェットの国際線に加わるこの路線は、2025年11月22日から週5往復で運航を開始し、アジア全域のフライトネットワークをさらに強化します。航空券は既に販売中で、チケットプロモーションも適用されています。
AirlineRatingsより「ベスト・ウルトラ・ローコスト・キャリア」として認定され、また「世界で最も安全な航空会社」のひとつにランクインしているベトジェットは、常にお客様に価値と品質を提供しています。乗客は、最新鋭かつ燃費効率の高い機材と、若くプロフェッショナルでフレンドリーな客室乗務員による快適なフライト体験をお楽しみいただけます。
（*）路線によって、適用される旅行期間が異なる場合があります。利用不可日が設定される場合があります。
（**）詳細はベトジェット公式サイトの利用規約をご確認ください。
###
ベトジェットについて
ニュー・エイジ・キャリアのベトジェットは、ベトナム国内の航空業界に革命をもたらし、さらには地域や世界においても先駆的な航空会社です。コスト管理、効率的な運営やパフォーマンスを重視し、低価格で柔軟な運賃体系で様々な路線を運航するほか、お客様の需要に対応する多様なサービスを提供しています。また、国際航空運送協会（IATA）の正会員であり、IATAの国際運航安全監査プログラム（IOSA）の認証も受けています。ベトナム最大の民間航空会社として、安全性や商品の格付けを行う世界で唯一のウェブサイトAirlineRatings.com（https://AirlineRatings.com）で、安全性において最高ランクとなる７つ星の評価を獲得しました。また、Airfinance Journal の財務・経営健全性の高い航空会社50社リストにも長年にわたり、連続で選出されています。さらには、Skytrax、CAPA、Airline Ratings といった業界で著名な団体からも、最も優れた格安航空会社に選出されています。 ベトジェットの詳細な情報はホームページをご覧ください。 http://www.vietjetair.com/
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
プレスリリース詳細へ