「みに隊士」がニジゲンノモリに遊びに来る！ ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』 コラボイベント グリーティング＆撮影会を9月27日（土）に開催！
「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にあるアニメパーク「ニジゲンノモリ」にて、アニメ『鬼滅の刃』の世界を体験できるコラボイベント第3弾を3月15日（土）～12月14日（日）の期間限定で開催しています。
この度、「みに隊士」竈門炭治郎・冨岡義勇とのグリーティング＆撮影会を9月27日（土）に開催いたします。本イベントでは、「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」または「ナイトウォーク 無限城への軌跡」のチケットを購入された方を対象に、コラボイベント受付にて先着で撮影会の整理券を配布いたします。整理券をお持ちの方には、レストラン「モリノテラス」前に設置された藤の花のフォトスポットにて、「みに隊士」とのグリーティングと写真撮影をお楽しみいただけます。
アニメ『鬼滅の刃』の世界を全身で体験できるニジゲンノモリで、最高の思い出を作ろう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329125&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329125&id=bodyimage2】
■ 「みに隊士」グリーティング＆撮影会 概要
日程：
2025年9月27日（土）
時間：
撮影枠は各回40組で、先着でお好きな枠をお選びいただけます。
（1）12：00～12：20
（2）13：30～13：50
（3）14：30～14：50
（4）15：30～15：50
（5）16：30～16：50
キャラクター：
竈門炭治郎、冨岡義勇
対象：
「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」または「ナイトウォーク 無限城への軌跡」のチケットを購入された方。事前購入・当日購入どちらも対象となりますが、当日券が完売となる可能性がございますので予めご了承くださいませ。
備考：
・ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』アトラクション受付にて、コラボイベントチケット購入または事前予約チケットをご提示いただいた方に、先着で整理券をお渡しいたします。
・1グループにつき1枚の整理券配布となります。グループごとにグリーティングと写真撮影を実施させていただきます。
■ニジゲンノモリ × アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾 概要
期間：
2025年3月15日（土）～ 2025年12月14日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
内容：
アニメ『鬼滅の刃』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、アニメ『鬼滅の刃』の世界を楽しむことができる
（1）【夜開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「ナイトウォーク 無限城への軌跡」
1.2kmの夜の森を歩きながら、プロジェクションマッピング等で再現されたアニメ 『鬼滅の刃』の世界を体感することができる。参加者は、これまでにアニメ化された 「竈門炭治郎 立志編」から「柱稽古編」までの竈門炭治郎や柱たちが繰り広げる鬼との戦いを追体験しながら、来たる鬼舞辻無惨との戦いに向けて情報を集めていくミッションに挑戦。ゴール地点ではオリジナルノベルティをプレゼント
（2）【昼開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」
ニジゲンノモリオリジナルとなるufotable描き下ろしイラストのキャラクターパネル が設置されたエリアを周遊しながら、謎解きゲームを楽しむことができる。
今回は鬼8体の描き下ろしイラストパネルが初登場。幻の世界に迷い込んでしまった 参加者は、園内にいる鬼の謎を解き明かしていき、幻からの脱出に挑戦いただきます。参加特典としてコラボイベント限定のオリジナル缶バッジをプレゼント
