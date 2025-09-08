【TGIフライデーズ】この秋の新メニュー『WORLD OF PASTA』登場！食の冒険が始まる ━ 世界を旅するひと皿を

ワタミ株式会社

　TGI Fridays Japan（本社：東京都大田区／以下：TGIフライデーズ）が運営する、世界41か国・450店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」は、食欲の秋にぴったりの新メニュー「WORLD OF PASTA」をお届けします。世界の文化や味覚をテーマにした4種のパスタと、フライデーズならではの3種のドリンクが登場します。まるで世界を旅するような気分で、この秋だけの “食の冒険”をお楽しみください。



TGIフライデーズが贈る新メニュー「WORLD OF PASTA」は、スパイシーなチョリソーを効かせたチージーテクスメクス、海の旨みが広がるシュリンプリングイネ、アジアンテイストのカンパオヌードル、そして人気のケイジャンシュリンプ&チキン。世界各国のエッセンスを詰め込んだ4種のパスタが登場します。さらに、アペロールスピリッツ、フライデーズレッドサングリア、ジン&トニック リモンチェッロの3種のドリンクを合わせれば、食の冒険はさらに広がります。フライデーズならではの遊び心あふれる世界観で、ここにしかない「味の旅」をお楽しみください。



『WORLD OF PASTA』



■CHEESY TEX-MEX PASTA / チージーテクスメクス パスタ


スパイシーなチョリソーをソテーし、3種類のチーズを使用した濃厚チーズマリナラソースでペンネを仕上げました。彩り野菜、サクサクのチリトルティアストリップ、パクチーとパルメザンでアクセントを加えた一皿。 \1,690 (税込\1,859)



■SHRIMP LINGUINI PASTA / シュリンプ リングイネ パスタ


マリネードしたシュリンプとパプリカ、ズッキーニをソテーし、貝だしベースのコク深いシェルフィッシュバターソースをリングイネに絡めました。サラダほうれん草を敷きつめ、グリーンオニオンとパルメザンで仕上げました 。\1,990 (税込\2,189)



■KUNG PAO NOODLES / カンパオ ヌードル


ガーリック風味にマリネしたチキンをソテーし、パプリカ・スナップエンドウ・ズッキーニと共に特製カンパオソースでリングイネに絡めました。トーストピーナッツ、パクチー、セサミレッドペッパーで香り豊かに仕上げています 。\1,790 (税込\1,969)



■CAJUN SHRIMP & CHICKEN PASTA / ケイジャン シュリンプ＆チキン パスタ


ケイジャンスパイスで味付けしたシュリンプとチキンを赤パプリカと共にソテーし、クリーミーなアルフレッドソースでパスタを仕上げました。パルメザンとグリーンオニオンで彩りと風味をプラスした人気の一品 。\1,690 (税込\1,859)



【ドリンクラインナップ】



■APEROL SPRITZ /アペロール スピリッツ


アペロールをベースに、プロセッコとソーダで仕上げた爽やかなスパークリングカクテル 。


\840 (税込\924)



■FRIDAYS RED SANGRIA / フライデーズ レッド サングリア


赤ワインとブランデーに、アガベパッションフルーツピューレを加えたフルーティーな味わいのオリジナルサングリア 。\840 (税込\924)



■GIN & TONIC LIMONCELLO / ジン & トニック リモンチェッロ


リモンチェッロにプレミアムジン、シロップ、トニックを合わせた、爽快な後味の一杯 。


\840 (税込\924)



TGI　FRIDAYSの歴史


1965年 アメリカ　ニューヨークに、「In Here, It’s Always Friday（ここではいつも金曜日）」　という時代を超越した約束と共に、アラン・スティルマンが、TGI フライデーズの一号店をオープンしました。バーナム＆ベイリーサーカスにインスピレーションを受け「地上最大のショー」を上演するという野望のもと、赤と白のストライプ模様が生まれました。流れるようなカクテルメイキングとカリスマ的なバーテンダーと共に、フライデーズは瞬く間に「独身者 (Singles) のための出会いの場」となりました。



TGI フライデーズとは


『T.G.I.F（Thank Goodness It’s Friday）=やった！今日は金曜日だ！』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 13店舗を含め、世界 41カ国で450 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト＆ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。




【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/



TGI フライデーズ 全13店舗



■渋谷神南店


東京都渋谷区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビル2F


050-3204-0455


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/shibuya/




■原宿店


東京都渋谷区神宮前6-3-2


050-3173-8906


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/harajuku/




■池袋店


東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋2階


050-3188-6064


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikebukuro/




■上野中央通り店


東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル本館2F


050-3605-5444


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ueno/




■町田店


東京都町田市原町田6-9-18 TNスクエア2F


050-3199-4227


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/machida/




■東京ドームシティ店


東京都文京区後楽1-3-61 後楽園ホールビル1F


050-3647-1602


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/tokyodome/




■お台場アクアシティ店


東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場6F


050-3196-3586


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/odaiba-aqua-city/




■有明ガーデン店


東京都江東区有明2-1-8 住友不動産ショッピングシティ有明ガーデン5F


050-3188-9600


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ariake/




■イクスピアリ店


千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F シェフス・ロウ


050-3198-7135


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikspiari/




■横浜西口店


神奈川県横浜市西区北幸1-1-13 横浜駅前ビル1F


050-3159-7111


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/yokohama/




■MM21クロスゲート店 (みなとみらい)


神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート3F


050-3196-6067


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/crossgate/




■名古屋久屋大通店


愛知県名古屋市中区錦3-15-10 先2階 RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4


050-3200-0791


https://www.tgifridays.co.jp/find-us/hisaya_odori/




■神奈川芸術劇場店


神奈川県横浜市中区山下町281


KAAT神奈川芸術劇場 1階


TEL: 050-1724-9418


https://www.tgifridays.co.jp/wp/find-us/kaat/



