ラルフ ローレン、全米オープンの公式アウトフィッター再び スペクテイター（観戦）スタイルを定義し続けて20周年を祝う

ラルフ ローレンのレガシーの始まった街で、大切に受け継がれる伝統を象徴する2025年全米オープンは、スポーツとスタイルにおける確固たる権威としての同ブランドの長年にわたる役割を継承します。2005年以降、ラルフ ローレンはタイムレスなデザインと没入型の消費者体験を通じて、コート内外におけるトーナメント体験を高めてきました。

今年、ラルフ ローレンは全米オープンテニス選手権の公式アウトフィッターとして20周年を迎える重要な節目を迎えます。チェアアンパイア（主審）、ラインアンパイア（線審）、400名のボールクルーを含む215名のコート内審判員への衣装提供に加え、全米オープンのカプセルコレクションをメンズ、レディース、チルドレンで展開します。

ポロ ラルフ ローレン USオープン コレクション

ラルフ ローレンは、2025年全米オープンの公式アウトフィッターおよびサングラススポンサーとして、センターコートに立つことを誇りに思います。全米オープンの公式アウトフィッターとして、ラルフ ローレンはボールクルーの体験を忘れられない旅路へと変えます。アスリートもテニスファンも、ラルフ ローレンの革新的で大胆なユニフォームを身にまとい、テニス史の一部となり、世界最高の選手たちの熱気と闘志あふれる雰囲気を体験するのです。2025年のラルフ ローレンのボールクルー用ポロシャツは、ニューヨークのエネルギーと全米オープンの熱気あふれる雰囲気を反映した、ブルー、グリーン、オレンジ、イエローの大胆な色彩とグラフィックなカラーブロッキングが特徴です。当社のサステナビリティへの取り組みに基づき、ボールクルー用ポロシャツは、リサイクルペットボトルから作られた糸を使用して製造されています。2022 年から取り組んでいる、このプログラムを継続し、ラルフ ローレンとウィルソンは、トーナメント期間中にウィルソンのプラスチック製テニスボール缶を共同で回収し、それをリサイクルして将来の生地生産に活用しています。

スポーツエレガンスの代名詞であるラルフ ローレンのこの記念コレクションは、ブランドの洗練されたスタイルとテニスにおけるタイムレスな魅力を描いたものです。アメリカの最も栄誉あるテニス選手権の伝統と、ラルフ・ローレンの故郷であるニューヨークのエネルギッシュな精神を体現する、アイコニックなアイテムと革新的なシルエットを特徴としています。特に目を引くのは、鮮やかなポロシャツ、スポーティなバーシティジャケット、クラシックなケーブルニット、そして大胆なグラフィックTシャツやクルーネックです。

また、カスタマイズが楽しめる「クリエイト ユア オウン（Create-Your-Own）」プログラムの一環として、オックスフォードシャツ、ポロシャツ、フリース、キャップ、テニスタオル、ウォーターボトル、トートバッグなど、パーソナライズされたポロ ラルフ ローレンのプロダクトのエキサイティングなプレゼンテーションが、トーナメント会場およびRalphLauren.comにて、革新的なプリントと刺繍のプロセスを通じて購入可能です。会場のお客さまは、デザインがプリントされる間、USオープン体験を楽しみながらお待ちいただけます。商品のお受け取り準備が整いましたら、SMSまたはメールでご連絡いたします。

全てのコレクションは、トーナメント開催期間中、一部のポロ ラルフ ローレン店舗、全米オープン会場内、およびRalphLauren.comにてご購入いただけます。

※日本では公式オンラインサイト、ラルフ ローレン表参道にて購入可能。（チルドレンは他、一部店舗でも展開。）

ラルフ ローレン ホスピタリティスイート

本年、ラルフ ローレンは新たにデザインされたホスピタリティスイートを発表します。エレガンスと伝統に根ざした没入型の体験を提供します。スイートの中央には、ハンマーで打ち付け表面加工を施した印象的な真鍮のトップバーが設置され、その周りをサドルレザーで縁取られたポロ バーのスツールが囲むことで、シグネチャーの乗馬スタイルを演出しています。バーの後ろには、白い腰壁を背景とし、テニスをテーマにしたアートワークがギャラリースタイルで展示されています。このディスプレイが、このコートサイドのシックな空間をさらに引き立てています。さらに、ラルフ ローレン ホームの時代を超えた家具と小物がスイートを引き立てます。クラシックなヘンリーケーブルニット スローブランケットがグリーンポート ディレクターズチェアと自然に調和し、イーサン バーウェア、エレガントなシルバーのエラリー ナッツボウル、そして白いバラ、ラナンキュラス、カラリリーを添えたコララインクリスタルの花瓶が配置されています。ゲストはこの特別な空間でトーナメントの興奮を体験し、全米オープンを祝して考案された軽食メニューと特製カクテルをお楽しみいただけます。爽やかな「コートサイド・スプリッツ」や鮮やかな「エース・パロマ」など、多彩なドリンクをご用意しております。

