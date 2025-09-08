こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Media OutReach Newswire、シンガポールおよび東南アジアにおけるプレスリリース配信ネットワークを強化
国際ニュースワイヤーサービスとして唯一、MediacorpおよびSPH Mediaへのニュース転載を保証
シンガポール-Media OutReach Newswire- 2025年9月8日 - アジア太平洋地域初の国際的なプレスリリース配信サービスであるMedia OutReach Newswireは、主要メディア企業であるMediacorpおよびSPH Mediaと連携し、ニュース転載を保証することで、シンガポールおよび東南アジアにおける主力ニュースワイヤーサービスとしての評判をさらに強固なものにしました。
CNAのサイトに設置されたMedia OutReach Newswireのプレスリリース専用ページ
この連携により、Media OutReach NewswireはCNAの初のコンテンツパートナーとなり、SPHのMoneyFM89.3およびMediacorpのCNAの両媒体へのオンライン原文転載を保証する唯一の国際ニュースワイヤーとなります。
PRや広報の担当者はシンガポールのトップメディアである両媒体に直接アクセスし、シンガポールをはじめ、東南アジア、ASEAN、アジア太平洋地域にニュース配信を行い、その影響力を大幅に強化することができます。
Reuters Instituteの最近の調査※によると、CNAはシンガポールで最も利用されているオンラインニュースで、週間リーチ率は47%に達し、同国で最も信頼される2大ニュースメディアのひとつに挙げられています。
Media OutReach Newswireの創業者兼最高経営責任者（CEO）のJennifer Kokは次のように述べています。「当社はPR業界およびメディアを牽引する企業として、SPHおよびMediacorpと連携できることを嬉しく思うとともに、CNAの初のニュースワイヤーコンテンツパートナーとなったことを光栄に思います。当社は総合的な広報ソリューションにより、シンガポールのPRや広報の担当者が、ジャーナリストや編集者に情報を発信し、記事化を確保し、メディアリレーションを構築できるよう支援し、配信後には、データに基づく洞察やPR活動に関する情報や知見をまとめたレポートを様々な形式で提供します。」
AIの時代において、Media OutReach Newswireはアジア太平洋、北米、英国、欧州、中東、アフリカ、ラテンアメリカの権威あるオンラインニュースメディアへの原文転載を保証しており、この独自の原文転載により、AI検索、SEO、GEOの明確な優位性を提供します。提携メディアはCNA、Malay Mail、The Sun Daily、Sinchew、Vietnam News、Vietnam Plus、Daum、Livedoor、AP、AFP、Yahoo、Marketwatch、Market Insider、Financial Times、Zawya、Arabian Post、Slovenia Timesなど、地元メディアから国際メディアまで多岐にわたります。
CEOのKokはさらにこう述べています。「Media OutReach Newswireのニュースを信頼性の高い確かなニュースウェブサイトに原文転載することにより、AIモデルによるお客様のコンテンツの特定、検索結果への引用が可能となります。これは、AIを活用した検索が普及する中で、ブランドの信頼性を高めるために非常に重要です。また、原文がそのまま転載されるため、広報担当者によるニュース構成や内容のコントロールが可能です。これにより、プレスリリースやPR担当者にとって親和性が向上します。」
Media OutReach Newswireは、MediacorpおよびSPH Mediaとの連携により、アジア太平洋、そして世界中のPRや広報の担当者、メディア、ブランドに選ばれる信頼性の高いニュースワイヤーとしての地位を強化します。
※https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2025/singapore
Media OutReach Newswireについて
Media OutReach Newswireは、アジア太平洋地域初の国際的なプレスリリース配信サービスであり、地域や世界のメディア、PRおよび広報の担当者、企業、政府機関に信頼されるパートナーとして活動しています。
PR業界を牽引するという熱意をもって2009年に設立されたMedia OutReach Newswireは、次世代のテクノロジーを活用してプレスリリース配信のあり方を刷新し、総合広報サービスプロバイダーとして、お客様のブランドエクイティーと信頼を構築しています。
メディアパートナーは1,500社、40以上の言語におよび、これらのメディアに所属する20万人の編集者やジャーナリスト、70,000万以上のメディア媒体の厳選されたネットワークを持つMedia OutReach Newswireは、権威あるメディアサイトへの原文転載を保証する唯一のニュースワイヤーであり、SEOやGEOで強みを発揮します。
香港を本拠地として、中国、シンガポール、日本、マレーシア、タイ、ベトナム、台湾に事務所を展開しており、プレスリリース配信の国際ネットワークはアジア太平洋、東南アジア、米国、カナダ、ラテンアメリカ、欧州、英国、中東、湾岸諸国、アフリカに広がっています。
当社のサービス、ソリューション、ネットワークについて詳しくは、当社ウェブサイト（ https://www.media-outreach.com ）をご覧ください。
