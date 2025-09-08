こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
店舗型ビジネス向けの集客支援サービス「Optimize かんたん集客」 多業種対応版の提供開始
円谷フィールズホールディングス株式会社のグループ会社であるオプティマイズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮本琢志）は、すべての店舗型ビジネスにご活用いただける集客支援サービス「Optimize かんたん集客」（以下：かんたん集客）の提供を2025年8月より開始いたしました。
「かんたん集客」は、AIによる広告テキスト自動生成や、画像をアップロードするだけで完成する広告バナー・広告動画制作など、専門知識がなくてもインターネット広告を簡単に申し込み・運用・効果測定できる店舗型事業者向けの集客支援サービスです。
AIと独自特許技術を活用し、低価格なランニングコストとシンプルな操作性で、事業者の広告運用を強力にサポートします。
特に「中小企業応援」の観点から、煩雑な広告運用を効率化し、誰でも取り組める集客の仕組みを提供しています。
既に飲食店向けに展開しておりご好評いただいておりましたが、このたび、多様な業種の皆さまにご利用いただけるよう機能を拡充し、美容院・ネイルサロン・整体院など幅広い店舗型ビジネスに対応しました。
■「かんたん集客」主な特徴
AIによる広告テキスト生成
広告媒体や配信先に応じて、最適な見出し・説明文をAIが生成。コピーライティングの負担を大幅に削減します。
画像をアップするだけのかんたんクリエイティブ制作
画像素材をアップロードするだけで、広告バナーや広告動画が完成。デザインスキル不要で魅力的な広告を作成可能です。
低コストで始められる広告配信
月額10,000円［税別］～（お試しプランは5,000円［税別］～）で広告を実施可能。自動配信により手間なく継続的な集客が実現します。
顧客対応を効率化する口コミ返信支援
口コミの投稿内容を解析し、店舗のトーン＆マナーに沿った返信文を自動生成。効率的な顧客対応をサポートします。
これらの機能は、特許を取得した独自技術によって支えられており、他社にはない独自性と信頼性を備えています。
＜取得済みの特許技術（一部抜粋）＞
・AIによる『口コミ返信』自動化システム
└ 投稿内容を解析し、店舗のトーン＆マナーに沿った返信文を自動生成。顧客対応の効率化を実現。
・広告用テキストのAI生成システム
└ 広告媒体や配信先に応じて最適化した見出し・説明文を提案し、広告用テキスト作成の工数削減を実現。
・メニュー名・商品説明文のAI生成システム
└ 商品特性やターゲット層に基づき、購買意欲を高める文言を自動生成。
・クーポンを活用した来店効果計測システム
└ クーポン利用履歴と来店履歴を照合し、施策の直接効果を数値化。
※ 上記のほか、商圏分析を用いた動画広告配信システム・来店検知システムなど複数の特許を取得済みです。
※ 関連特許：特許第7583212号、特許第7583214号、特許第7583213号、特許第7606810号
■ 提供する広告媒体
・リスティング広告
・Facebook・Instagram広告
・YouTube広告
・Yahoo!・Google ディスプレイ広告
■ 今後の展望
オプティマイズ株式会社は、円谷フィールズホールディングス株式会社のグループ会社であり、
デジタル戦略を推進する企業として、広告・集客領域のDXを担っています。
「かんたん集客」を通じて、中小規模の事業者が自社に合った水準で広告・集客できる未来を実現し、事業成長と地域社会への貢献を両立してまいります。
今後もAIやデータ活用をさらに進化させ、誰でも直感的に使える仕組みを追求することで、
成果の見えるサービスを提供し続け、業界における新たなスタンダードを築いてまいります。
■ サービスに関するお問い合わせ
お問い合わせ：
https://www.product.kantan-syukyaku.jp/#form
■ 関連リンク
Optimize かんたん集客 リスティング広告：
https://www.product.li.kantan-syukyaku.jp/
Optimize かんたん集客 Facebook・Instagram広告：
https://www.product.fi.kantan-syukyaku.jp/
Optimize かんたん集客 YouTube広告：
https://www.product.yt.kantan-syukyaku.jp/
Optimize かんたん集客 Yahoo!・Google ディスプレイ広告：
https://www.product.yg.kantan-syukyaku.jp/
Optimize かんたん集客 for 飲食（飲食店特化型パッケージ）：
https://www.product.re.kantan-syukyaku.jp/
■ オプティマイズ株式会社について
オプティマイズ株式会社は、円谷フィールズホールディングス株式会社のグループ会社であり、デジタル戦略に特化したIT企業です。
広告・集客支援サービスを通じて中小企業をはじめとする多様な店舗型ビジネスの成長を支援しています。
所在地：東京都渋谷区南平台町16-11 MFPR渋谷南平台ビル9階
代表取締役社長：宮本琢志
コーポレートサイト：https://www.optimize.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
■ サービスに関するお問い合わせ
お問い合わせ：
https://www.product.kantan-syukyaku.jp/#form
関連リンク
Optimize かんたん集客 リスティング広告
https://www.product.li.kantan-syukyaku.jp/
Optimize かんたん集客 Facebook・Instagram広告
https://www.product.fi.kantan-syukyaku.jp/
Optimize かんたん集客 YouTube広告
https://www.product.yt.kantan-syukyaku.jp/
Optimize かんたん集客 Yahoo!・Google ディスプレイ広告
https://www.product.yg.kantan-syukyaku.jp/
Optimize かんたん集客 for 飲食（飲食店特化型パッケージ）
https://www.product.re.kantan-syukyaku.jp/
オプティマイズ株式会社コーポレートサイト
https://www.optimize.co.jp/
サービスに関するお問い合わせ
https://www.product.kantan-syukyaku.jp/#form
