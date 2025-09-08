こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
長期発行体格付および国内ＣＰ格付据え置きに関するお知らせ
株式会社森トラスト・ホールディングスは、株式会社日本格付研究所（JCR）より取得している長期発行体格付「ＡＡ」および国内ＣＰ格付「Ｊ－１＋」について、 据え置きの決定を受けたことをお知らせいたします。
株式会社森トラスト・ホールディングスは、森トラスト株式会社の100%親会社です。
格付概要
https://digitalpr.jp/table_img/2731/117366/117366_web_1.png
・本格付の評価事由等の詳細は、日本格付研究所Webサイト（ http://www.jcr.co.jp/ ）をご参照ください。
・長期発行体格付および、短期発行体格付（国内CP格付）の定義は下記URLをご参照ください。https://www.jcr.co.jp/pdf/dm24/Types_of_Credit_Ratings_and_Definitions_of_Rating_Symbols20140106.pdf
本件に関するお問合わせ先
森トラスト株式会社 広報・マーケティング部 担当：佐畑
TEL：03-6435-8433 MAIL：koho@mori-trust.co.jp
関連リンク
森トラスト株式会社
https://www.mori-trust.co.jp/
