　株式会社森トラスト・ホールディングスは、株式会社日本格付研究所（JCR）より取得している長期発行体格付「ＡＡ」および国内ＣＰ格付「Ｊ－１＋」について、 据え置きの決定を受けたことをお知らせいたします。
　株式会社森トラスト・ホールディングスは、森トラスト株式会社の100%親会社です。

格付概要
https://digitalpr.jp/table_img/2731/117366/117366_web_1.png

・本格付の評価事由等の詳細は、日本格付研究所Webサイト（ http://www.jcr.co.jp/ ）をご参照ください。
・長期発行体格付および、短期発行体格付（国内CP格付）の定義は下記URLをご参照ください。https://www.jcr.co.jp/pdf/dm24/Types_of_Credit_Ratings_and_Definitions_of_Rating_Symbols20140106.pdf


本件に関するお問合わせ先
森トラスト株式会社　広報・マーケティング部　担当：佐畑
TEL：03-6435-8433　MAIL：koho@mori-trust.co.jp

