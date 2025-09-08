お酒がすすむ新おつまみ体験！噛むほどに旨い！『ガリっとおいしいベビースター（うま塩こしょう味）』新発売

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー(本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志)は、ガリっとした噛み応えと口いっぱいに旨みが広がる“噛むほどリッチ製法”で仕上げた新感覚ベビースター『ガリっとおいしいベビースター（うま塩こしょう味）』を、2025年9月8日（月）より全国にて発売します。

■“噛むほどリッチ製法” ガリっとハードな食感で噛むほどに旨いベビースター

1959年の発売以来、65年以上にわたり、幅広い世代に愛されてきたベビースター。パリッポリッとした食感が止まらない「ベビースターラーメン」、おいしさをぎゅ～っと一粒にした「ベビースターラーメン丸」、つまみやすくて食べやすい「ベビースタードデカイラーメン」に、ピリ辛麺とピーナッツの甘みが絶妙な「ベビースターラーメンおつまみ」など、お客様のライフスタイルに寄り添う多彩なバリエーションで展開しています。

そしてこの度、子ども時代にベビースターを楽しんだ大人世代に、お酒とともに愉しむ一味違ったベビースターとして『ガリっとおいしいベビースター』を新発売します。

タラの身を生地にたっぷり練り込むことで、ガリっとしたハードな食感と噛むほどに素材の旨味が口いっぱいに広がるリッチな味わいを実現。「うま塩こしょう味」に仕上げ、日本酒やビール、ワインなど様々なお酒に合う新感覚おつまみになりました。

時間も人目も気にせずに、好きなお酒を楽しめるのが‟家飲み”の醍醐味。タラの旨味がギュっと凝縮された一味違う大人なベビースター『ガリっとおいしいベビースター』で、心ゆくまで“家飲み”時間をお愉しみください。

（※お酒は二十歳になってから）

【商品概要】

商品名：ガリっとおいしいベビースター（うま塩こしょう味）

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込130円前後）

内容量：40g

発売日：2025年9月8日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。