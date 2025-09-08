[名古屋版]【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 11ヵ月ぶりの上昇も小幅な動き

三幸エステート株式会社

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2025年8月度の名古屋市オフィス賃貸状況（空室率＆現空面積：全規模、募集賃料＆募集面積：全規模、規模別空室率、主要エリア※1空室率：全規模）および全国6大都市（東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）の大規模ビルのマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2025年9月号名古屋」を公表します。

※1：主要エリア＝名古屋市名駅エリア・栄エリア・伏見エリア

※調査時点：2025年8月末現在および各年12月31日時点

※本リリース・公表データは次のURLからもご覧いただけます https://www.sanko-e.co.jp/data/

支店長の視点

名駅エリアでは1999年～2017年にかけて高価格帯の大規模ビルが竣工し、プライスリーダーの役割を担ってきた。栄エリアでも2023年に「中日ビル」が竣工し、2026年には3棟の大規模ビルが竣工を控えており、賃料水準を押し上げている。大規模ビルの供給が集中することで、名駅・栄の両エリア間における上限値の差が縮小してきている。(名古屋支店長 妹尾哲也)

名古屋市 全規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 11ヵ月ぶりの上昇も小幅な動き 「栄」は2022年5月以来の2％台

空室率は前月比プラス0.04ポイントの3.21％と、11ヵ月ぶりの上昇だが小幅な動きに止まっている。売買により貸止めとなっていたビルで募集が再開された一方、拡張移転や館内増床により空室床の消化が進み、前月からはわずかな動きとなった。エリア別では「栄」が2022年5月以来の2％台に低下した。潜在空室率は前月比プラス0.14ポイントの4.91％となった。

オフィス需要は前向きな動きが中心で、各種条件のバランスが優れた既存ビルの募集床では品薄感が強い。

＜空室率＆潜在空室率＞

名古屋市 全規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 前月からほぼ横ばい 12,000円／坪台で推移

募集賃料は前月比マイナス12円／坪の12,693円／坪となった。前月からほぼ横ばいで、引き続き12,000円／坪台で推移している。

＜募集賃料＆募集面積＞

＜名古屋市 規模別 空室率＞

＜名古屋市 全規模ビル 主要エリア 空室率＞

＜空室率の推移（6大都市 大規模ビル）＞

＜募集賃料の推移（6大都市 大規模ビル・主要駅前地区）＞

