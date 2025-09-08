土木・舗装会社向け「電動建機試乗会」を大阪でも実施いたします！

西尾レントオール株式会社

この度、ニシオホールディングス傘下の西尾レントオール株式会社（本社︓大阪府大阪市、代表取締役社長︓西尾公志/以下、西尾レントオール）は、9月19日 (金)に大阪市住之江区にあります咲洲morena(モリーナ)にて土木・舗装会社向け「電動建機試乗会」を実施いたします。

本試乗会は、舗装・土木業界の脱炭素化を加速させるべく本年2月に千葉県佐倉市で初めて実施し、たくさんの反響を頂戴した催しです。全国での開催を希望するお声もいただき、今回関西での実施が実現いたしました。

本試乗会では本年8月にNETIS登録された電動タイヤローラや、VOLVO社製の電動バックホウなど同社が誇る最新の環境配慮型建機が一堂に会します。

また電動建機だけでなく、建設現場で電動建機の長時間稼働を可能にする大容量蓄電池システムや、当試乗会で初披露のエネルギーソリューションもご紹介を予定しております。

当社は、総合レンタル業のパイオニアとして、現場のカーボンニュートラル実現に向けたさまざまな取り組みを推進しております。今回の試乗会を通じて、電動建機の可能性を幅広くご体感いただければ幸いです。

【開催概要】

2025年9月19日（金）２部制

※当試乗会はご招待制です。ご参加には弊社よりご案内の事前申し込みが必要です。

【開催場所】

西尾レントオール株式会社 咲洲morena

〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-12-10

※駐車場完備

【展示予定機種】

電動タイヤローラ：新トモエ電機工業/TZ701

電動バックホウ ：竹内製作所/TB20e

VOLVO/ECR25

コマツ/PC30E

電動タイヤショベル：VOLVO/L25

蓄電池 ：ヒモインサ/EHR45

POWER2/PRO45.90-400

電動高所作業車 ：新トモエ電機工業/GS1932e改

アイチコーポレーション/RU09

タダノ/NUL07E

Haulotte/HS18E

自律型清掃ロボット：東京機械製作所/一望打塵

小型無人除雪機：エバーブルーテクノロジーズ/除雪ドローン(R)-陸上ドローン・UGV-

電動小物

など