[大阪版]【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 2ヵ月連続で低下

三幸エステート株式会社

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2025年8月度の大阪市オフィス賃貸状況（空室率＆現空面積：大規模、募集賃料＆募集面積：大規模、規模別空室率、主要3区※1空室率：大規模）および全国6大都市（東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）の大規模ビルのマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2025年9月号大阪」を公表します。

※1：主要3区＝大阪市北区・中央区・西区

※調査時点：2025年8月末現在および各年12月31日時点

※本リリース・公表データは次のURLからもご覧いただけます https://www.sanko-e.co.jp/data/

支店長の視点

主要3区の空室率は、中央区・西区が2％台の低水準で推移し、北区も2%台が目前に迫っている。成約に向けた話が進んでいる募集床も多いことから、空室率が示す以上にマーケットでは品薄感が強まっている。需給バランスの引き締まりを背景に、好立地の優良な既存ビルでは継続賃料の値上げだけでなく、新規募集に際しても賃料水準を引き上げる動きが広がっている。(大阪支店長 森本泰史)

大阪市 大規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 2ヵ月連続で低下 新築・築浅ビルを中心に空室消化が進む

空室率は前月比マイナス0.17ポイントの2.72％となり、2ヵ月連続で低下した。主要エリアの新築・築浅ビルを中心に新規開設や館内増床等で空室消化が進んだことが主な低下要因となっている。潜在空室率は前月比マイナス0.21ポイントの4.31％となった。

分室の開設や立地改善等を目的とした前向きな移転が活発な状況が続いている。昨年竣工したビルは概ねテナント誘致の目途が付きつつある。

＜空室率＆潜在空室率＞

大阪市 大規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 再び上昇 2000年12月以来の19,000円／坪台

募集賃料は前月比プラス329円／坪の19,199円／坪と、再び上昇した。賃料は2000年12月以来で19,000円／坪台を回復している。

＜募集賃料＆募集面積＞

＜大阪市 規模別 空室率＞

＜大阪市 大規模ビル 主要3区 空室率＞

＜空室率の推移（6大都市 大規模ビル）＞

＜募集賃料の推移（6大都市 大規模ビル・主要駅前地区）＞

