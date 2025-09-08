一般社団法人日本フレスコボール協会が、日本初となるフレスコボールの国際大会「JBG®須磨フレスコボールワールドカップ2025」を2025年10月4日と5日に開催すると発表しました。開催地は兵庫県神戸市の須磨海岸で、あわせて特設サイトも公開されています。









本大会は、フレスコボールが1945年にブラジル・リオデジャネイロで発祥してから80周年、そして日本とブラジルの国交樹立130周年という記念すべき年に開催されます。開催地である神戸市はリオデジャネイロ市の姉妹都市であり、この歴史的な節目に国際大会が実現したと説明されています。





同協会によると、フレスコボールは国や地域によって競技名称やルールが異なるという現状があり、本大会は国際的な連携を深め、将来的な国際組織設立も視野に入れた第一歩と位置づけられています。大会のメインコピーは「世界のフレスコボールを、ひとつに。フレスコボールで、世界をひとつに。」と定められ、ブラジルをはじめ各国の選手が参加を表明しているとのことです。











また、大会期間中は国内選手向けに3人一組で行う「JBG®須磨フレスコボールトリンカマッチ2025」も同時開催され、観戦は無料とされています。











「JBG®須磨フレスコボールワールドカップ2025」の概要

・イベント名: JBG®須磨フレスコボールワールドカップ2025

・開催日時: 2025年10月4日(土)・5日(日)

・開催場所: 兵庫県神戸市 須磨海岸

・公式サイト: https://www.frescoball.org/worldcup2025/

・主な特徴:

・日本で初めて開催されるフレスコボールの国際大会。

・フレスコボール発祥80周年、日伯国交130周年を記念して開催。

・国内選手向け「JBG®須磨フレスコボールトリンカマッチ2025」も同時開催。

・観戦は無料。



