～ 九州地域初となる、新エネルギーに特化した専門展 待望の初開催！～第1回 ［九州］ 次世代エネルギー展2026年9月、マリンメッセ福岡で開催決定！

［九州］次世代エネルギー展 実行委員会（実行委員長：株式会社イノベント 取締役代表執行役社長 堀 正人）は、2026年9月30日(水)～10月1日(木)の2日間、マリンメッセ福岡A・B館にて「第1回 ［九州］次世代エネルギー展」の開催を決定いたしました。

公式ホームページ： https://k-ene.jp/(https://k-ene.jp/)

[開催目的]

日本はカーボンニュートラル実現に向け再生可能エネルギーの導入を加速させています。

現在、発電電力量の約23％が再エネによるもので、2040年までに40～50％まで増加する

と言われています。※出典：経済産業省_資源エネルギー庁

その中で九州は、太陽光発電や水素・燃料電池など全国有数の再エネ推進地域です。

加えて、風力・水力・地熱といった多様な資源が揃い、再生可能エネルギーの“実証の最前線”

として注目されています。本展は九州で初開催することで、 先進地域の最新動向を発信し、

産官学が連携して持続可能なエネルギー社会を築くための情報交換・商談の場となります。

※出典：7.再エネ｜資源エネルギー庁 :https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2024/07.html?utm_source=chatgpt.com

◇開催概要 ◇

展示会名 ： 第1回 ［九州］次世代エネルギー展

公式サイト ： https://k-ene.jp/(https://k-ene.jp/)

会期 ： 2026年9月30日(水)・10月1日(木)

会場 ： マリンメッセ福岡 A・B館

出展社数 ： 150社（予定）

来場者数 ： 10,000名（見込み・同時開催展含む）

主催 ： ［九州］次世代エネルギー展 実行委員会（事務局：(株)イノベント 内）

同時開催展 ： 第3回 ［九州］半導体産業展（ https://k-semi.jp/ ）

１：九州地区で初となる、「新エネルギー」に特化した専門展

２：第3回［九州］半導体産業展（出展社数 500社※予定）と同時開催

同時開催展の［九州］半導体産業展は、初回から会期の半年以上前に早期完売、2025年10月開催の第2回も本年2025年1月に早期完売となり、業界内外からの注目を集め全国から来場者が集まる半導体業界の専門展示会です。2026年は第3回目となり500社を超える出展社を予定。同時開催することで初開催から幅広い分野での来場者が見込まれます。公式ホームページ： https://k-semi.jp/(https://k-semi.jp/)

［九州］次世代エネルギー展は初開催ながら「九州最大級のエネルギー専門展示会」となります。

出展対象製品・サービス

●サーキュラーエコノミー

●脱炭素ソリューション

●カーボンリサイクル

●エネルギーマネジメントシステム

●その他次世代エネルギー

など

来場対象者

○ 発電事業者 ○ 小売電気事業者

○ 配送電事業者 ○ 物流/流通

○ 製造業 ○ デベロッパー

○ ゼネコン/ハウスメーカー

○ メンテナンス業 ○ 自治体

○マスコミ・メディア など

