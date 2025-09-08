『ゆるキャン△ SEASON３』より、志摩リンと各務原なでしこの「パスケース」、シルエットバイク志摩リンの「リールキーホルダー」などが登場！イベントやモデル地での先行販売も！【株式会社コスパ】
『ゆるキャン△ SEASON３』より、
【地域限定】志摩リンと各務原なでしこのパスケースをはじめ、
シルエットバイク志摩リンの「リールキーホルダー」などの新作グッズが二次元コスパから登場。
これらの商品は〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉コスパブースやモデル地で先行販売いたします。
また、通販を含むコスパオフィシャルショップほかにて一般販売分のご予約受付中です。
発売日は＜2025年12月下旬＞予定です。
先行販売情報
■東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）
開催期間：2025年9月25日（木）～28日（日）
販売場所：幕張メッセ コスパブース
■『ゆるキャン△ SEASON３』モデル地
販売期間：2025年10月上旬
販売場所：浩庵キャンプ場、松司軒仏具店、山梨水晶本店、道の駅しもべ、セルバみのぶ店、富士山レーダードーム館、浜松市渚園キャンプ場、富士川キャンプ場
※商品ごとに販売場所が異なります。詳細は二次元コスパ公式WEBサイトよりご確認ください。
商品情報■志摩リン／各務原なでしこ ゼブラでお買い物 パスケース（ナスカン付き）
志摩リン
各務原なでしこ
限定品【流通限定】
こちらの商品は限定品【流通限定】です。
2025年10月上旬より下記店舗で販売します。
・〈セルバみのぶ店〉
期間限定予約
こちらの商品は期間限定で、〈コスパWEB通販〉〈ジーストア・ドット・コム〉〈コスパオフィシャルショップ実店舗〉にてご予約受け付けいたします。
【通信販売 ご予約受付期間】
〈コスパWEB通販〉〈ジーストア・ドット・コム〉2025年10月6日（月）12：00まで
【コスパオフィシャルショップ実店舗 ご予約受付期間】
〈コスパオフィシャルショップ実店舗〉 2025年10月5日（日）まで
【商品お届け時期】 2025年12月下旬
※基本的に店頭在庫はございませんので、ご注意ください。
発売日：2025年12月下旬
サイズ：（約）10.5cm×7cm
価格：1,650円（税込）
便利なナスカン付きでバッグやベルトに付けられる！
・ワンポケットタイプのパスケース。
・カードを入れるポケットの窓は個人情報が隠れる特殊形状。
（カードの種類によっては対応していないものもございます）
・定期券以外にもセキュリティカードや電子マネーカード等にもおすすめ。
・便利なナスカン付きで様々なシーンで活躍します。
・美麗な高精細フルカラープリント。
・高級感のある合皮製。
・お気に入りのパスケースで、毎日がもっと楽しくなる！
・別売りのコスパのリールキーホルダーシリーズと合わせればもっと便利に！
■シルエットバイク志摩リン リールキーホルダー
シルエットバイク志摩リン リールキーホルダー
一般販売：2025年12月下旬
先行販売：
2025年9月25日（木）～28日（日）〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉コスパブース
2025年10月上旬〈浩庵キャンプ場〉〈松司軒仏具店〉〈山梨水晶本店〉〈道の駅しもべ〉〈セルバみのぶ店〉〈富士山レーダードーム館〉〈浜松市渚園キャンプ場〉
サイズ：（約）縦8×横3.8×リールの長さ50cm
価格：1,650円（税込）
鍵やパスケースを付けられる伸縮自在の便利なツール！
■志摩リンとバイク パスケース（ナスカン付き）
志摩リンとバイク パスケース（ナスカン付き）
一般販売：2025年12月下旬
先行販売：
2025年9月25日（木）～28日（日）〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉コスパブース
2025年10月上旬〈浩庵キャンプ場〉〈松司軒仏具店〉〈山梨水晶本店〉〈道の駅しもべ〉〈セルバみのぶ店〉〈富士山レーダードーム館〉〈浜松市渚園キャンプ場〉
サイズ：（約）10.5cm×7cm
価格：1,650円（税込）
便利なナスカン付きでバッグやベルトに付けられる！
■シルエットバイク志摩リン エコバッグ
シルエットバイク志摩リン エコバッグ
一般販売：2025年12月上旬
先行販売：
2025年9月25日（木）～28日（日）〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉コスパブース
2025年10月上旬〈山梨水晶本店〉〈道の駅しもべ〉〈セルバみのぶ店〉〈富士山レーダードーム館〉〈浜松市渚園キャンプ場〉〈富士川キャンプ場〉
サイズ：（約）縦42cm / 横38cm / マチ18cm(持ち手含まず)、収納時：（約）横15cm×縦13.5cm
カラー：OLIVE
価格：2,200円（税込）
コンパクトにたためる便利なエコバッグ！
【基本予約受付期間】～2025年10月5日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。
---------------------------------------
(C) あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト
----------------------------------------
■関連リンク
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
