日本橋高島屋S.C. 本館8階 催会場にて、大好評につき「BASEBALL HOUSE」POPUP SHOP 第4弾 開催決定！！
今回、日本橋高島屋S.C. 本館8階 催会場にて、POPUP SHOP「BASEBALL HOUSE」第4弾を期間限定開催いたします。
メジャーで活躍中の選手たちのグッズが勢ぞろい！
ラインナップは、大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手、今永昇太選手、ラーズ・ヌートバー選手、ダルビッシュ有選手となっております。
テレビ等で話題のグッズや日本国内ではなかなか手に入りにくい輸入商品を取り揃えております。
■現地販売情報について
販売場所：日本橋高島屋S.C. 本館8階 催会場
販売期間：2025年9月10日(水)～9月15日(月・祝)の6日間
10時30分～19時30分（※最終日は18時閉場）
店頭商品全ラインナップはお越しいただいてからのお楽しみ！！
※輸入品については、配送遅延により入荷が間に合わない場合がございます。
※輸入Tシャツに関して、運送中に首元のネーム印刷の一部が剥がれてしまう場合がございます。
※首元のネーム印刷の剥がれによる返品、交換は出来かねますので、その旨ご了承いただいたうえでお買い求めください。
※混雑状況により入場を制限させていただく場合がございます。
※販売方法・購入点数制限など事前に予告なく変更する場合がございます。
※品数に限りがございますのでご希望の商品をお買い上げいただけない場合がございます。
※価格は消費税を含む総額で表記しています。
※写真はイメージです。実際と異なる場合がございます。
■SNS
「BASEBALL HOUSE」の公式SNSを開設いたしました！
定期的に更新しますのでチェックお願いします！！
公式X（旧Twitter）
https://x.com/baseballhousep
公式Instagram
https://www.instagram.com/baeseballhouse/
■お問合せ先について
責任者番号：080-7113-2133
問い合わせご対応可能時間：10時00分～19時30分