Mideaビルトインキッチンシリーズ、IFA 2025にて現代的なキッチンを披露

ベルリン（ドイツ）、2025年9月8日 /PRNewswire/ -- 「Fortuneグローバル500」にランクインしたMidea Groupは、ミラノデザインセンターが欧州のライフスタイルに合わせて開発した、控えめなスタイルと性能を強調したビルトインキッチンシリーズの新たなイノベーションを発表しました。

「Midea」ビルトイン新キッチンシリーズは、「Essenza」、「Ispira」、「Eleva」の各シリーズで展開します。現代的なミニマリズムから時代を超えた美学まで、あらゆるインテリアに違和感なくフィットします。





「Essenza」シリーズ：日常生活で機能するエレガンス

「Essenza」シリーズは、実用とエレガンスの両立を求める若い単身者やカップル向けに、現代的な美学と本質的な機能性のバランスが取れています。すっきりしたライン、控えめな質感、直感的なレイアウトが、実用性と視覚的な魅力を兼ね備えた空間を実現します。

「Ispira」シリーズ：「XPRESS」調理機能の付いた洗練された外観

順応性の高いデザインとより高いレベルの調理体験を求める方向けの「Ispira」シリーズは、最適なバランスを実現しています。このシリーズは艶のある黒い強化ガラスと控えめな液晶画面を備え、モダン・ナチュラル、どちらのインテリアにもしっくりきます。

機能面では、効率的かつ完璧な調理を実現するMideaのXPRESS MASTER技術を採用しています。食洗機は、720度回転する「Innowash Pro」スプレーアームを備えた「XpressWash」の採用により、99.9%の細菌を除去する完璧な洗浄を実現します。

「Eleva」シリーズ：妥協なき性能と大胆なデザイン

「Eleva」シリーズは大胆な黒仕上げとシャープな角張った線でデザインされ、現代的な洗練を実現しながらも、柔らかなタッチの画面がすっきりした外観を保ちます。

AI駆動のエコマスター技術により、「Eleva」シリーズの品質を損なうことなくエネルギー効率を最適化します。

「Teka」と「Küppersbusch」：ビルトイン向けの、より高いレベルの体験

ビルトイン分野に「Midea」シリーズが加わったことで、Midea Group内の他ブランドが補完されます。

ヨーロッパ発祥のTEKAは、一流の芸術作品にヒントを得た世界初の「Van Gogh」シリーズを発表し、「Infinity G1」や「Neo」シリーズと共に、ヨーロッパのエレガンスを現代の住空間にシームレスに融合させます。

一方、100年以上の歴史を持つドイツの高級キッチンブランド「Küppersbusch」は、「Graphite」や「Matt Black」といった最高級のビルトインシリーズで、独自のデザインとクラフツマンシップを示しています。

MideaおよびMidea Groupについて

Mideaは、Midea Groupのスマートホーム事業に属する10以上のブランドの一つです。

1968年に設立されたMidea Groupは、世界を代表するテクノロジー企業であり、2025年のフォーチュン・グローバル500ランキングで246位に位置しています。世界最大級の家電メーカーの一つであるMideaは、2025年に新たな成長への道を切り開くため、主要部門をスマートホーム、産業技術、建築技術、ロボティクス&自動化、Mideaヘルスケア、Anntoロジスティクスという6つの高成長事業の柱へと再編しました。

www.midea-group.com

www.midea.com

