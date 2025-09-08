こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
千葉ロッテマリーンズ公式戦イベントを学生たちがプロデュース「千葉商科大学マッチデー2025」を9/18開催
千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）は、9月18日（木）にZOZOマリンスタジアムで行われる千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦を「千葉商科大学マッチデー2025」として、同大学生が各種イベントの企画・運営を担当する。
同イベントは、学生×地域×千葉ロッテマリーンズのつながりを深め、スポーツの力でともに地域を盛り上げることを目的としている。
今年度のコンセプトは「新商開幕～千葉の風を巻き起こせ～」。「新章開幕」の"章"の字を "商"に置き換えた「新商開幕」は、同大が今年度学部・学科再編をし、さらに未来志向の学びにアップデートしたことを表現している。また、副題の「千葉の風を巻き起こせ」は、ZOZOマリンスタジアムの象徴である"風"を味方に、学生たちが主体となって"変化"を起こしていくという決意が込められている。
学生が運営する各ブースでは、同大と球団に関するクイズに挑戦し、ピンボールゲームを通じて選手サイン入りグッズなど豪華景品が当たる体験型ブース、楽しみながら防災や環境問題について学べるゲームブース、同大学生ベンチャー食堂の学生経営者による抽選会、同大付属高校生と球団によるコラボ商品の販売など、数多くの企画を用意している。
また、数量限定で来場者に配布するハンディ扇子やパンフレットは、学生がデザインした。
◆千葉商科大学マッチデー2025
千葉ロッテマリーンズ 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 戦
【日時】 2025年9月18日（木） 18:00プレイボール（16:00開場）
【場所】 ZOZOマリンスタジアム（JR海浜幕張駅より徒歩約15分、送迎バス約6分）
【チケット入手方法】
千葉ロッテマリーンズ 公式Webサイトから申し込み
https://www.marines.co.jp/
＜当日のスケジュールと主なイベント概要＞
・15:00～18:30 ブース出展・パフォーマンス
各学部のゼミナールやプロジェクトの学生がクイズ、ゲーム、ワークショップのブースを出展。同大と同大付属高校のチアダンスチームのパフォーマンスも実施。
・17:45 ファーストピッチセレモニー
同大学生ベンチャー食堂「兎（と）なり」の経営者である桂川幸二郎さん（商経学部経営学科3年）が投手を務める。
・18:00 プレイボール
【報道関係の皆さま】
ご多忙中とは存じますが、学生の取り組みをご取材いただける場合は、メールまたはFAX返信票にてお知らせくださいますようお願い申し上げます。
▼本件に関する問い合わせ先
千葉商科大学 経営企画室 広報グループ
住所：千葉県市川市国府台1-3-1
TEL：047-373-9968
FAX：047-373-9969
メール：p-info@cuc.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/