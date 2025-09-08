こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【武蔵大学】第79回 公開講座「見せる、魅せる、惑わせる 江戸文化の世界」を開催
武蔵大学（東京都練馬区／学長 髙橋徳行）は、第79回公開講座「見せる、魅せる、惑わせる 江戸文化の世界」を10月4日、18日、25日の3日間に渡って開催します。本講座では、浮世絵や歌舞伎、文学など多彩な切り口から、華やかさと奥深さをあわせもつ江戸文化の魅力に迫ります。第1回では太田記念美術館上席学芸員の渡邉 晃氏、第2回では人文学部の丹羽 みさと准教授、第3回では人文学部の漆澤 その子教授が登壇します。
どなたでもお申込いただけますので、ぜひご参加ください。
講座概要
会 場：武蔵大学 １号館地下１階1002教室 ※オンライン受講はございません。
日 時：[全3回] 13:30~15:30
【第1回】 10月4日（土）蔦屋重三郎と浮世絵出版－歌麿・写楽
講師︓渡邉 晃氏 （太田記念美術館上席学芸員）
【第2回】 10月18日（土） 惑わされる人々～江戸文学と遊里
講師：丹羽 みさと （人文学部准教授）
【第3回】 10月25日（土） 歌舞伎という祝祭空間
講師：漆澤 その子 （人文学部教授）
■お申込み
定 員：250名（先着順）
参 加 費：[全3回分]
2,000円（一般）、500円（武蔵大学在学生父母、武蔵学園卒業生）、無料（高校生、在学生*）
*在学生とは、武蔵大学の学生、大学院生、科目等履修生、研修生、練馬区特別履修生を指します。
申 込 方 法：2025年9月24日（水）まで
【PC専用申し込みサイトよりお申し込み】
https://web.634.co.jp/
【FAX、メール、郵送によりお申し込み】
下記の①～⑥を明記のうえ、下記アドレス・住所に送信（郵送）してください。
①第79回公開講座｢見せる、魅せる、惑わせる 江戸文化の世界｣
②氏名（フリガナ） ③郵便番号・住所 ④電話番号 ⑤FAX番号（ある方）
⑥申込区分（一般、本学在学生父母、本学園卒業生、本学在学生、高校生）
申込先・お問合せ︓ [武蔵エンタープライズ] https://web.634.co.jp/ ※講座当日は会場対応のため閉室
〒176-8533 東京都練馬区豊玉上1-26-1（武蔵大学内）
Tel：03-5984-3785 Fax：03-5984-3787
E-Mail：direct@634.co.jp URL：https://web.634.co.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・五月女（そうとめ）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
