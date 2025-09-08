こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
聖学院高等学校Global Innovation Class 『GIC Project Week中間発表会』 9/20（土）開催
聖学院中学校・高等学校（東京都北区、校長：伊藤大輔）の高校グローバルイノベーションクラス（以下GIC）は、独自科目の「Project」「STEAM」の成果を報告する 『GIC Project Week中間発表会』 を 9月20日（土）に開催します。
《開催概要》
日時：2025年9月20日（土）10:50～15:30（受付10:30～）
会場：聖学院中学校・高等学校 本館5階
内容： プロジェクト（ゼミ）「宗教・文化ゼミ」「貧困VS起業ゼミ」「生活環境ゼミ」「哲学-メディア-藝術ゼミ」
「新ゼミ」の活動発表（プレゼンテーション、展示、ブースでの紹介）
STEAMで制作した作品の展示、説明
◎GIC Project Week サイト → https://infoedulab.my.canva.site/20250920-qws-pjw
◎昨年の様子 → https://www.seigakuin.ed.jp/news/n55064/
生徒、保護者、教職員、協力企業の方対象ですが、一般の方も事前申込の上、見学が可能です。
◎申し込みフォーム→ https://forms.gle/NL9YVsaQYnEyxBjMA
【高校グローバル・イノベーション・クラス（GIC）とは】
聖学院中高は、探究型教育において、これまで授業や宿泊行事、海外研修等にて経験と実績を積んできた中、リベラルアーツの修得を基礎とし、自分事として世界的な課題に対して「ものづくり」や「ことづくり」を通して貢献できる人（グローバルイノベーター）を育成するため、「Global Innovation Class」を2021年度に開設しました。
グローバル課題やSDGsを自分事として理解し、高次の研究力・協働力・創造力を育成するために、「Liberal Arts」を土台として「Immersion」「STEAM」「PROJECT」の3つを柱にした教育を展開しています。
▼本件に関する問い合わせ先
聖学院 広報センター
萩野
TEL：03-3917-8530
メール：pr_h@seigakuin-univ.ac.jp
