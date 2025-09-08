こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
断熱等級7・UA値0.25の邸宅 新商品「エネージュLEGANTIA」発売
-高性能な住宅に選べるプレミアムキッチンをプラス-
注文住宅を手がけるヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹、以下「ヤマト住建」）は、断熱等級7の新商品「エネージュLEGANTIA（レガンティア）」を発売しました。
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
■高水準の断熱性能に人気のプレミアムキッチンをプラス
「エネージュLEGANTIA」は時を経ても色褪せない普遍的なデザインと、快適性・耐久性を重視した見えない品質を兼ね備え、「受け継がれる価値」を次世代へつなぐ邸宅です。毎日の快適さや光熱費の負担に大きく関わる断熱性能は、等級7・HEAT20G3グレードのUA値0.25で、住宅業界トップクラスの水準を誇ります。また、家で過ごすことの充実感を高めるキッチンは、メーカー4社が誇るプレミアムグレードの中から理想の１台を選んでいただくことが可能。「使いやすさ」と「美しさ」を兼ね備えたキッチンが、暮らしをより快適に豊かに彩ります。
(商品詳細はこちら：https://www.yamatojk.co.jp/event/ene_ju_legantia )
■住み継がれる住まい実現のために
LEGANTIAは内外ダブル断熱・屋根断熱・基礎断熱×高性能樹脂サッシ（トリプルガラス）の採用で、ヤマト住建が誇る夏冬の外気の影響を大きく低減する高い断熱性能を実現します。気密性能を表すC値も0.5以下を保証。全棟気密測定を実施し、2024年度の平均C値0.29を実現した高気密施工で、年間を通して快適かつ省エネな暮らしを支えます。さらに真壁工法とオール金物工法を標準とし、日本に多い繰り返す地震にも耐える強靭な骨組みを確保。制振ダンパーを備え、地震エネルギーを吸収して住まいの損傷を軽減することで住み続けられる家を実現。将来のメンテナンス性にも配慮し、住まいの寿命を伸ばす工夫を標準化することで “住み継がれる住まい”を形にします。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
